D&D: DEFENSE, DESIRE

Game 1 ngayon (Smart Araneta Coliseum)

7:00 p.m. — TNT vs. SMB

Tanggal na sa equation ang isang problema ng San Miguel Beer hinggil sa TNT KaTropa na kabangasan nila sa Finals ng PBA Commissioner’s Cup na siklab ngayon sa Smart Araneta Coliseum.

Hanggang matapos ang deadline kahapon ng tanghali, hindi nag-abiso ang TNT kung iuupo muna si import Joshua Smith para palitan ni Mike ­Myers, kaya sigurado nang ang bruskong si Smith na ang ipaparada ng KaTropa sa opener.

Sabado pa narito si Myers nang abutin si Smith ng right foot injury noong Huwebes.

Inamin ng 6-foot-9, 330-pound giant na si Smith na ‘day-to-day’ pa siya.

Kahit paano, tukoy na ni SMB coach Leo Austria kung paanong galaw ng depensa ang ilalatag.

“Smith is almost unstoppable at the post so nandiyan pa rin ‘yung problema on how to deny him the pass or box him out,” lahad ni Austria. “This entire series tingin ko, will all be about defense kaya kailangan naming ma-disrupt man lang ‘yung kanilang patterns for us to have a better chance.”

Depensa sa pangunahing offensive patterns ng TNT ang tinutukoy ng Beermen coach, tulad ng pick-and-roll, pick-and-pop at dribble-and-drive ng KaTropa.

Si TNT coach Nash Racela, sumang-ayon na magkakatalo sa depensa. May isa pa siyang idinagdag na ‘D’ sa mesa: Desire. Defense & Desire magkakatalo.

“Siyempre defense,” ani Racela.­ “Their import has an inside-outside game and they also have June Mar (Fajardo) at the post, not to mention their shooters. Kaya clamping down on defense should be the key in the series.”

Malaking bagay ang ‘Desire’ kung sino ang mas gustong manalo.

Pang-apat na pagkakataon lang magtitipan sa Finals ang dalawang teams, abante ang SMB 2-1. Ito ang unang Finals encounter nila sa kani-kanilang kasalukuyang coaches.

Hahabulin ni Austria ang panlimang titulo sa eight conferences na nasa Finals sila ng Beermen, una sa midseason tourney. Kokontakin ni Racela ang ­una niyang korona sa ikalawang conference sa KaTropa.