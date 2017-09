Dayo binoga ng tandem

Isang hindi pa nakikilalang dayo umanong lalaki ang patay nang walang habas na pagbabarilin ng dalawang kalalakihang lulan ng isang motorsiklo sa Lungsod ng Valenzuela kahapon ng madaling-araw.

Sa ulat nina SPO3 Alexander Manalo at SPO1 Edwin Maula ng Valenzuela City Police – Homicide Unit ay ganap na alas-dos pasado ng madaling-araw nang maganap ang insidente sa kahabaan ng Sitio Gitna, Barangay Bignay ng nasabing lungsod.

Ayon sa ilang residente sa lugar ay nasa kahimbingan na sila ng pagtulog nang makarinig sila ng sunud-sunod na putok ng baril dahilan upang agad nilang usisain kung ano iyon. Nang kanila itong silipin ay doon na nila nakita ang mga suspek na lulan ng motorsiklo na armado ng baril at humaharurot papaalis.

Doon na rin nakita ang isang lalaking nakabulagta at wala ng buhay na tinatayang nasa 5’5” ang taas, nasa 20 hanggang 25 ang edad at may mga tattoo sa kanyang mga braso at hita.

Agad nila itong ipinagbigay alam sa pulisya na mabilis din namang nagsagawa ng follow up operation ngunit bigong mahuli pa ang mga salarin.

Sa ngayon ay kasalukuyan nang nagsasagawa ng imbestigasyon hinggil sa nasabing insidente.

Inaalam na rin ang pagkakakilanlan ng biktima maging ng mga salarin at kung ano ang posibleng motibo ng mga ito sa pagpatay sa biktima.