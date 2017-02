Dayanara, pwedeng makipag-showdown kay JLo

HAVEY: “At home ako dito,” ng sabi ni Daya­nara Torres kahapon nang kausapin siya after ng kanyang homecoming dance number sa 22nd Anniversary ng ASAP.

Ilang beses tinangka ng ASAP na maisama si Yari sa kanilang mga anniversary presentations noong nakaraan — bilang isa siya sa mga original hosts ng longest running musical variety show ng bansa.

Bilang kasama sa orihinal na production staff ng programa, may artists na sa araw na lang mismo ng show nakaka-rehearse ng kanilang number.

Ibahin ninyo si Yari. Hindi lang minsan o dalawang beses siya nagre-rehearse kundi tatlo.

Kesehodang antukin siya habang naghihintay ng production number kahapon, hawak ni Dayanara ang iPad with the vi­deo of her dance number.

Hanggang sa inaayusan na siya ay ina­aral pa niya mentally ang kanyang sayaw.

At nang sumalang na siya, hindi nabigo ang mga tao dahil dance evolution ang ginawa niya.

Nag-medley siya ng mga pinasikat niyang dance craze sa kanyang tumatak na segment na SayawNara.

Sabi ng mga nakapanood, at 42, seksing-sexy at maganda pa rin si Dayanara.

Excited si Yari na makaba­lik sa Pilipinas at sa ABS-CBN kung saan may TV show at pelikulang naghihintay sa kanya.

Ang sabi tuloy ng ibang netizens, sa porma at abilidad na ipinakita kahapon ni Dayanara, kayang-kaya niyang makipag-showdown with JLo na siyang ipinalit ni Marc Anthony sa kanya.

At napansin ninyo ba na habang nagsasayaw si Dayamara, sino ang tumutok na manood at naka-foreground sa shot ng kanyang perfor­mance — walang iba kundi ang nafo-float na susunod niyang leading man na si Piolo Pascual.

Puwede, ‘di ba?

***

For your comments, opinions and contributions, you can DM me on IG and tweet me at @iamnoelferrer.