Dating preso todas sa pang-aagaw ng baril

Patay ang isang dating preso na muling nahuli dahil sa iligal na droga at armas nang mabaril ng mga pulis makaraang mang-agaw umano ito ng baril habang nasa loob ng presinto sa Sta. Mesa, Maynila kamakalawa ng gabi.

Dead on the spot ang suspek na si Tomas Javier, 43, ng 4856 F. Antonio St., Old Sta. Mesa, Maynila, dahil sa dalawang tama ng bala na tumagos sa likod nito.

Iniimbestigahan naman ng mga awtoridad ang mga sangkot sa insidente na sina PO1 Ordep Ocampo at PO2 Hanny Mark Salamanca, kapwa nakatalaga sa Manila Police District (MPD)-Station 8.

Sa ulat ni P/Supt. Olivia Sagaysay, station comman­der ng MPD-Station 8, nabatid na dakong alas-8:45 ng gabi nang maganap ang insidente sa loob ng presinto sa Ramon Magsaysay Boulevard, kanto ng Old Sta. Mesa.

Bago umano ang pamamaril, nakatakda sanang isailalim sa inquest proceedings ang suspek dahil sa kasong iligal na droga at illegal possession of firearms, nang agawan nito ng baril at tangkaing paputukan ang kanyang police escort.

Ani PO1 Ocampo, pinosasan nila ang mga kamay ng suspek ngunit biglang hinablot nito ang Glock .17 Gen 4 na service firearm ni PO2 Hanny Mark Salamanca at itinutok sa mga pulis.

Nakita umano ni PO1 Ocampo ang pangyayari kaya’t binaril ang suspek.