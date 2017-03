Dapat lang ipaglaban ang Benham Rise

Dear Sir,

Kinilala ng United ­Nations (UN) ang Benham Rise na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas kaya naman tama lamang na manindigan at ilaban ito ng ating bansa.

Matapos ang ­pahayag ng China na walang karapatan ang ­Pilipinas na solohin ang ­nasabing teritoryo, iniutos ni ­Pangulong Duterte na magtayo ng ­istraktura ­rito.

Ayon pa sa mga mambabatas dapat na bigyang-pansin ito dahil ­hindi malayong pag interesan ito ng bansang gahaman sa mga teritoryong hitik sa likas yaman.

Kinakailangan na palakasin pa ang kapa­bilidad ng ‘Pinas na ilaban ang karapatan sa airspace at territorial waters sa West Philippine Sea kabilang na ang Benham Rise.

Ann R. Aquino

Cavite

Prisoners of war

Dear Sir,

Patuloy ang pakikipag­-ugnayan ng Crisis Manage­ment Council sa ­grupo ng New People’s Army. Ito ay para pag-usapan ang pagpapalaya sa mga ­prisoners of war na kinabi­bilangan ng ilang sundalo at ­kapulisan mula sa Sultan ­Kudarat, Surigao del Sur at ­Bukidnon batay sa pahayag ni Chief Inspector Bernard ­Francia, hepe ng Columbio-­Philippine National Police.

Kinakailangan na hindi lamang puro bitiw ng salita ang mga leader ng NPA. Ipakita sana nila ang kanilang sinseridad upang mai-abante na ang peace talks.

Sa patuloy nilang pag laban sa gobyerno at pag­labag sa batas ng Diyos at tao, lalo lamang nilang inilalagay ang kanilang sarili sa alanganin at pinalalala ang sitwasyon.

Dapat ay magbalik- loob na sila sa gobyerno at piliing ibaba ang armas at mamuhay sa piling ng kanilang pamilya.

Nikki R. Pabulayan

Fort Bonifacio, Taguig City