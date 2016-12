Danita, sandamukal ang manliligaw

WHILE buying something at Shangri-La mall in EDSA, nakita namin ang mag-inang Daisy Romualdez at Danita Paner.

Si Tita Dai ang napansin namin at itinuro lang niya sa amin si Danita na sobrang blooming ngayon, ‘noh?!

Ang sexy ni Danita sa short shorts na suot niya at ang tangkad ng dating niya dahil naka-heels siya.

“Mukhang 5 inches taller ka, ha?!” bati namin kay Danita.

Natawa siya at kinorek kami, “Actually, 6 inches taller dahil sa heels. Hahaha!:

Dahil nagmamadali na kami, hindi na namin nausisa si Danita kung may lalaki bang dahilan kaya blooming siya,

Nang makatsikahan namin sa telepono si Tita Dai, ikinuwento nitong maraming nanliligaw ngayon sa anak, pero wala pa raw bagong boyfriend si Danita.

Nagko-concentrate si Danita sa career at may bagong teleserye raw na sinimulan sa ABS-CBN.

Parehong nasa Kapamilya network na si Danita at ‘yung isang aktor na dati niyang nakarelasyon, pero hindi na namin siya inusisa pa kung nagkita na sila sa bakuran ng Kapamilya network.

Baka kasi may masabi na naman ‘yung aktor na ‘yon dahil nagko­mento ito na siniraan daw namin siya nang isulat namin years ago ang tungkol sa split-up nila.