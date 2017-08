Daniel vs JC, NAGKAINITAN!

PUNUNG-PUNO ang Araneta Coliseum ng fans na gustong mapanood ang Star Magic Oppo All-Star Game kamakalawa nang hapon sa Araneta Coliseum.

Si Gerald Anderson ang leader sa Blue Team at si Daniel Padilla ang leader ng Red Team.

Nagwagi ang Team ni Gerald na may score na 93 points at 90 naman ang kina Daniel.

Kahit natalo ang team nina Daniel, masaya pa rin sila dahil marami ­silang napasayang mga fans.

“Sa huli, medyo kinulang pero ang importante, nag-enjoy ang mga fans. Hindi naman natin alam kung sino ang mana­nalo talaga. Okay lang. Enjoy naman kaming lahat,” pakli ni Daniel.

Sabi ni Gerald, teamwork ang sikreto ng kanilang team kaya ­sila nanalo.

“Tingnan mo naman, medyo konti lang ang sumisigaw para sa amin pero at the end of the day, it’s teamwork,” ­sabi ni Gerald.

Siyempre todo ang suporta ng mga Kath­Niel fans lalo na’t si Kathryn Bernardo ang nag-toss ng bola sa pagsisimula ng laro.

Pero bago natapos ang laro, nagkainitan sina JC de Vera ng Blue team at Daniel.

Base sa video na nakita namin, parang ‘di naman sinadya ni JC ang pagharang kay Daniel ­kaya sumemplang ito.

Medyo mainit na kasi ang laro at sobrang nadala lang ang dalawa.

Nataranta si Karla ­Estrada na may naka­kitang nagsisigaw ito at tinuturo-turo pa si JC.

Pero kaagad namang naayos at sinabihan ni Gerald si Mother Queen na ganu’n talaga sa laro, hindi napipigilang nagkakainitan o nagkakapikunan minsan.

“It’s part of the game. Sabi ko sa kanya (kay Karla), relax lang, kasama ‘yan. It just shows how passionate everyone is about the game kaya umabot sa ganu’n,” pahayag ni Gerald.

Pagkatapos ng laro, pinag-ayos na ang da­lawa at nag-sorry sila sa isa’t isa.

“Ganu’n talaga,” pakli ni Daniel.

“Alam n’yo naman ang basketball, ang emosyon, hindi napipigilan. Siyempre nagkakainitan dahil pisikal ang laro. Pero nakita n’yo naman na okay din kaagad,” ­sabi pa niya.

Mapapanood ang ­larong ito ng Star Magic­ stars sa Linggo, August 20 pagkatapos ng ASAP, at saka sa Sports and ­Action nang 8:00 M.

Emotional si Heart Evangelista-Escudero sa importansyang ibinigay sa kanya ng GMA 7 nang inilunsad kahapon sa K-Pub BBQ (Trinoma) ang bagong romcom series niyang My ­Korean Jagiya na magsisimula na sa GMA Telebabad sa August 21.

May inihanda ang production staff na surprise VTR sa kanya na kung saan isinilebrayt nila ang 19th year nito sa showbiz.

Sobrang touched ang Kapuso actress sa pagma­mahal sa kanya ng GMA 7. Bahagi ng mensaheng ipinarating sa kanya, “You are our forever Jagiya,” na ang ibig sabihin nu’n ay sweetheart o darling.

Kahit naglilipatan na ang ibang ­Kapuso stars sa kabilang ­istasyon, never ito naisip ni Heart dahil dito niya naram­damang belong na ­belong siya.

Excited ang misis ni Sen. Chiz Escudero sa bago niyang programa dahil gustung-gusto ­niya ang project, na kahit ­misis na siya, bumagay pa rin sa kanya ang kilig-kiligang romcom series na ito.

“Oo nga eh. That’s why it’s a huge thing for me kasi nga… you know for you to be ­given a chance, nakakatuwa na I’m celebrating my 19th year tapos napaka­ganda pa rin ng ­project na binibigay sa akin ng GMA.

“It’s not everyday that happens to me. I’m very very grateful,” pahayag­ ni Heart na napaluha.

Doon pa rin sa presscon ng My ­Korean ­Jagiya ay sinagot ni Heart ang ilang ­intrigang hindi pa niya nasagot noon.

Nilinaw niyang kanya talaga ang perang ipinatayo niyang bahay at wala raw perang naiambag du’n si Sen. Chiz.

Nang lumabas kasi ‘yung bagong bahay niya, naintriga pa si Sen. Chiz bakit nakapagpatayo pa iyun ng ganu’n kalaking bahay pagka­tapos ng eleksyon.

Pahayag ni Mrs. Escudero, “You know, we have a prenup, I think that’s clear that I make my own. I’m a very independent person. I’ve always been independent.

“I think its an insult when they slap me with that. So, check na lang nila talent fee ko or what.

“I declare what I make every year, that’s always with his paper.”

Pinagtatawanan na lang daw ni Sen. Chiz ang intrigang iyun ­dahil hindi raw alam nu’ng mga iyun kung ano ang totoo.

Maaaring weird sa iba, pero wala raw isyu sa kanila ang kanya-kanya nilang kita at dahil may prenup sila, kanya-kanya sila ng gastos, at share din sila sa mga gastusin sa bahay.

May dalawang tray sila sa bahay na kung saan doon nila nilalagay ang share nilang mag-asawa.

“We have a prenup­ eh. So, walang paki­alamanan pagdating sa pera,” pakli Heart.

“Ganun talaga, eh. Chiz is really such an open-minded person, and that’s how it is.

“Hindi naman ako nakatanga lang sa bahay at nagluluto na wala akong ginagawa. I’m working. So, what’s wrong with that?” sabi pa ng Kapuso actress.

Ang mahalaga ay nagkakaintindihan sila, at tanggap din ito ng buong pamilya, lalo na ang mga magulang niya.

“They’re very supportive with that set-up kasi it’s ideal when it comes to financial stuff, ‘di ba?

“Actually, that was the requirement before we got married, that’s why we got the prenup,” dagdag niyang pahayag.

Kapag magka-baby na sila, saka nila ito pag-usapan uli kung ano ang arrangement sa gastos pagdating sa kanilang magiging baby.

Pero walang problema dun at nagwu-work ito sa kanilang mag-asawa.

Promise din ni Heart kay Sen. Chiz na pagkatapos ng My Korean Jagiya ay magpu-focus na siya sa pagbubuntis.