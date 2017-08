DANIEL, SINUWERTE NANG IWAN NI ERICH

By SHALALA

NAKACHIKAHAN ko si pogilicious Daniel Matsunaga sa set ng pelikulang Spirit of the Glass 2.

Ayon kay Dandan (tsalap-tsalap), tatlo ang pelikula niya ngayong taon.

Una na rito ang sequel na Spirit of the Glass: The Haunted na ipapa­labas sa November 1.

Pangalawa, ang Meant To Beh na kasama niya sina Bossing Vic Sotto, Dawn Zulueta, Andrea Torres, JC Santos, Gabbi Garcia, Ruru Madrid at Baeby Baste.

Entry ito ng OctoArts, M-Zet at APT production sa MMFF 2017, directed by Chris Martinez.

Ang 3rd movie niya ay with Zanjoe Marudo at Ria Artayde.

Magte-taping pa siya sa A Love To Last.

Sa lovelife, ayaw niya muna. (Dahil sa akin?)

Magiging unfair kasi siya sa girl dahil sa sobrang busy niya. (OK lang sa akin ‘yon!)

Ayon nga sa kanyang mabait at maunawain na handler, nahihilo na siya kung paano aayusin ang schedule ni Dandan sa tatlong pelikula at isang teleserye (na malapit nang magtapos).

Good luck sa promo ng movies mo, Dandan!

***

Cristine Reyes, dalawang pelikula ang nila­lagare!

Siya ang pinakabida ng Spirit of the Glass 2. Tuwang-tuwa si Cristine dahil nakabalik siya sa bakuran ng OctoArts Films. Sobra ang katatakutan sa pelikulang ito, ayon sa kanilang director na si Jose Javier Reyes.

Kaya nagvo-vocalize na si Cristine ng tiling takot na takot at sigaw na nakakatulig.

Kung sa OctoArts ay horror, drama naman ang gagawin niya sa Star Cinema & Viva Films kasama ang nagbabalik na si Aga Muhlach.

Wish ni Cristine, sana sa susunod na pelikula niya eh comedy naman, na agad inoohan ni Boss Orly (producer ng OctoArts Films).

***

BER month na po bukas.

I believe, may magpapatugtog na po ng Xmas carols.

At gusto ko pong ipaalam sa inyong lahat na simula bukas, tumatanggap na po ako ng Xmas gifts!