Daniel Padilla, ‘talunan’ na kay Joshua bilang drama actor! Joshua, lalakeng Jaclyn Jose!

Nakahanap na ng lalakeng ‘Jaclyn Jose’ ang Kapamilya Network, ito ay si Joshua Garcia. Nagpamalas ng husay sa acting ang tinaguriang “most promising’ teen actor, sa first 3 nights episodes ng pagbibidahan nitong serye na The Good Son.

Malamya at parang walang kalatoy-latoy ang ilan sa mga delivery lines ni Joshua, pero hindi masasabing boring o hindi nakakaarte ang teen star, dahil kahit mababa ang boses nito sa mga highly dramatic scenes nito at ng gumaganap na nanay niyang si Mylene Dizon at kay Albert Martinez na gumaganap namang tatay niya sa serye, nagpamalas talaga ng husay niya sa acting ang binata.

Si Joshua na nga at hindi si Daniel Padilla ang susunod na drama actor sa ABS CBN 2, dahil sa sagad-sa-pusong acting ability nito.

Bagamat, may mga anggulo si Joshua, galaw, tayo at boses na nahahawig kay John Lloyd Cruz, mas natural kung umarte ang aktor, isang katangian ni Jaclyn na nag-akyat sa kanya ng maraming acting awards.

Isa pa, umaayaw na ang handler o road manager ni Joshua na ipakilala ang alaga niya bilang “The next John Lloyd”. Hindi na marahil kailangan pang ipaliwanag, dahil siguradong ang pagkakaroon ng sarili niyang identity ang sinusunod na career-planning sa team ni Joshua.

***

May tulog sa ratings ang teleserye ng GMA 7 na My Korean Jagiya sa lalabas pa lang na bagong teleserye ng ABSCBN 2 na The Good Son.

Ang MKJ ay pinagbibidahan nina Heart Evangelista at Alexander Lee, samantalang ang TGS ay pagbibidahan nina Joshua Garcia, Jerome Ponce, Nash Aguas, Mylene Dizon, Eula Valdez, John Estrada, Albert Martinez, at Ms. Liza Lorena.

Sa trailer pa lang ng nasabing drama show ng Kapamilya Network, may promise na ito ng mataas na ratings. Ipinapanood sa showbiz media ang first 3 episodes ng The Good Son, at sa totoo lang, hitik sa suspense, drama at ang huhusay ng mga artistang nagsisiganap.

Walang halos gustong huminga sa mga dramatic moments nina Eula at Mylene. May kanya-kanya ring kakayahan sina Nash, Jerome at Joshua, bilang mga anak ni Albert.

Nangangako ng isang malagkit at ‘tutok pa more’ na kapalaran ang nasabing serye. Kaya dapat ay umaksyon na ngayon pa lang at mag-iba na ng plot sa mga susunod pang episodes ang My Korean Jagiya, para sa posibleng bangaan nila ng The Good Son.