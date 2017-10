Daniel-Kathryn fans, galit na galit kay Xander Ford!

Nagdrama nang husto si Xander Ford sa interview sa kanya sa radio program ni DJ Cha Cha.

Mariin niyang itinatanggi na siya ang nasa video na nanlait kay Kathryn Bernardo na tinawag na sakang.

Sinabi ng nasa video na kumalat na never daw magiging number one FHM’s Sexiest si Kathryn dahil sakang ito.

“Hindi ko talaga kayang sabihin ‘yun. Kasi wala naman po akong karapatan para magsalita ng ganun,” sabi ni Xander.

“Si Ate Kat po at si Kuya Daniel po, sila po ‘yung inspirasyon kung bakit po gusto kong maging sikat tulad nila,” dugtong pa niya.

Kaya nakiusap siyang tanggalin na iyun at tigilan na raw sana siya sa paninirang ginagawa sa kanya.

“Ayoko po sana nahuhusgahan dahil lang sa maling balita, na wala naman silang ebidensya dahil gusto lang po nila akong sirain,” giit pa niya.

Kaya sinabi rin ni Xander na gusto na raw sana muna niyang magpahinga sa pag-apir sa mga guestings dahil natatakot na raw siya.

“Gusto ko mag-lie low po muna kahit mga one month po. Kasi po natatakot ako. Nahihiya na po ako humarap sa mga tao,” sabi nito.

“Yung gumawa ng video na ‘yun sana bawiin nyo na lang po. I-post nyo po na hindi naman po talaga ako yun,” pakiusap pa rin ni Xander.

Naglabas na rin ng statement si Xander sa kanyang Facebook account at pati ang management group nitong Star Image Artist Management ay may inilabas na ring statement na itinatangging si Xander ang nasa video na iyun.

Bahagi ng mahabang statement: “Voice can be deceiving without seeing the face of the one speaking. There are people who can imitate voices.

Even the voices of famous celebrities can be imitated by talented people especially singers. It could be someone with a similar pitch of Marlou/Xander.”

Pero kahapon lang ay kumalat na rin sa social media ang isa pang video na kung saan nakikita na mismo ang mukha ni Xander na nagsasalita ng ganun.

Kaya hindi pa rin humupa ang galit ng mga KathNiel fans at nagagalit na sila lalo kay Xander.

Pati ang ilang celebrities na malapit kay Kathryn ay galit na rin sa kanya. Kahit nga si Arnell Ignacio na nakatsikahan namin n ay nabanggit niyang iritang-irita siya kay Xander.

“Hindi ko naman kilala yang batang yan, at hindi naman kami magkakilala ni Kathryn pero nainis talaga ako.

Kasi ang mga artista kagaya ni Kathryn, ang dami nilang pinaghirapan para maabot nila yan, tapos ganunin ka lang ng taong nagparetoke lang, sikat na agad?” himutok ni Arnell.

Pero ganun pa rin ang drama ni Xander, nagpaawa-awa na naman ito at feeling api sa mga ipinu-post niya sa kanyang social media account.

“Mahirap palang maging bahagi ng mga tao na kahit kelan e hindi ako nirerespeto, Sa Kathniel fans sana po mapatawad nyo ako. Pangako, hanggang huli magiging

mabuting ehemplo sa iba, at tutulungan ko ang KathNiel para mas galingan nila. Tutularan ko sila sa kabutihan na tinataglay nila. Maraming salamat po. Kathniel fans,” madramang tsika pa ni Xander.

Pero, hindi nadala ang KathNiel fans sa drama ni Xander, at lalo silang nagalit at

matinding alipusta ang inabot ni Xander sa kanila. Nung huling check namin sa post na ito sa kanyang Instagram account, pinalitan na niya ang caption.

Tama ang sabi sa amin ng kaibigan naming Psychologist na si Dr. Ali Gui, mas healthy, at mas okay daw sana kung dumaan sa Psychological test o treatment si Xander bilang bahagi ito ng adjustment niya sa bago niyang anyo.

Ibang pagkatao na siya pagkatapos niyang iwan ang katauhan ni Marlou, kaya dapat na may guidance daw ng isang Psychologist o Psychiatrist itong pagbabago niya bilang si Xander Ford na.