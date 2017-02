Daniel, itinanggi na PERA ang ugat ng hiwalayan nila ni Erich

LALONG nakakaintriga ang pag-iwas ni Erich Gonzales sa isyung pera na isa raw sa dahilan ng paghihiwalay nila ni Daniel Matsunaga.

Nagbigay ng reaksyon si Daniel kaugnay rito, kung saan sinagot niya ang PEP na hindi raw talaga pera ang dahilan ng kanilang paghihiwalay.

Ayaw na lang niya idetalye pero ipinagpasa-Diyos na lang daw ni Daniel ang lahat na malagpasan niya itong pinagdadaanan ng relasyon nila ni Erich.

Kung tinanggal ni Erich ang lahat na photos at in-unfollow pati ang pamilya ni Daniel.

Hindi ito ginawa ng binata.

May ilan silang followers na tila alam ang mga pangyayari, kaya pinapayuhan nila si Daniel na intindihan na lang kung ano ang nararamdaman ngayon ni Erich.

Nagpapasalamat si Daniel sa mga nagbibigay sa kanya ng payo at sinasabi niyang never daw niya tatanggalin ang photos nila ni ­Erich.

Sa ilang huling post nito, ipinapasa-Diyos na lang niya lahat at doon siya humuhugot ng lakas sa pinagdadaanan niya.

Sabi ni Daniel sa isa niyang post sa Instagram, “At my lowest, God is my hope. At my darkest, God is my light. At my weakest, God is my strength. At my saddest, God is my comforter.”