DANIEL, GUSTONG MAKIPAG-FRIENDS KAY ERICH

NAPANOOD namin kamakalawa ng gabi ang guesting ni Daniel Matsunaga sa Tonight with Boy Abunda at nilinaw niya ang tungkol sa kanila ni Arci Muñoz na nagkadebelopan na raw sila sa programa nilang I Can Do That.

Sabi ng Brapanese model/actor, “We’re very good friends. We’re very close friends, lahat kami sa I Can Do That. We’re actually, one big happy family. Masaya ang bonding namin sa I Can Do That.”

Nakausap ng ilang reporters si Daniel sa anniversary celebration ng Star Ma­gic nu’ng Linggo at doon ay nabanggit niyang gusto na niyang makipagkaibigan sana kay Erich Gonzales.

Sabi niya, “Wala na akong masamang loob. Actually, I have respect for Erich, her family.

“From the bottom of my heart, everything I did… I tried my best. I’m really willing to be friends.

“Kahapon nagkita kami dito, I said ‘hi’ to her. Eventually, we just need to give us time to clear things out.”

Naungkat na rin tuloy ang ilan pang isyung naglabasan kaugnay sa kanilang paghihiwalay.

Isa na rito ay ang friendship nila ng Department of Tourism Undersecretary na si Kat de Castro.

Mariin niyang itinatangging may kinalaman si Kat sa hiwalayan nila ni Erich.

“Not at all!” bulalas ni Daniel.

“Kat de Castro, she’s one of my bestfriends here. Konti lang ang mga kaibigan ko dito.

“Kat de Castro is also my ma­nager’s bestfriend. She has nothing to do with that.

Nothing at all,” dagdag niyang pahayag.

Pati ang isyu ng pera ay sinagot din ni Daniel dahil unfair daw sa kanya na pagbintangan siyang may malaki siyang pagkakautang kay Erich, na may kinalaman ang pera sa kanilang break-up.

Sagot ni Daniel, “Of course not! You know, I worked really hard since 16 years old, I make my own money.

“I do all my rakets. Aside from showbiz, I have my own business. I don’t have to say to everybody what I have and what I don’t have.

“That’s my personal thing. I never said anything to anybody and I don’t think I have to.

“That issue is really out of control you know. That issue is already done. I really have respect to Erich, and we have moved on already,” deretsong pahayag ni Daniel.

Sa ngayon ay masaya raw siyang single at bahala na raw si Lord kung merong babaeng ibibigay na nararapat para sa kanya.

“I don’t look for anybody. Right now focus ta­laga ko sa work. Kung meron isang babae for the future, God knows best,” nakangiti niyang pahayag.

***

Nakakaloka ang nanay ng isang kilalang young actress na ang buong akala namin ay tatahi-tahimik lang, marunong din pala itong magpasaring kapag ‘di niya type ang inili-link sa kanyang anak.

Nag-post ito sa Twitter ng pasaring na tipong ang ba­ding ay hindi puwedeng manligaw sa isang girl kundi maki­pagkaibigan lang.

Ang daming nag-react, na pati ang aktor na matagal nang pinagdudahan ang gender ay nag-react din.

Sumagot si aktor ng walang makakapigil sa kanya kung ano ang gusto niyang gawin.

Wala siyang inaagrabyadong ibang tao, something to that effect.

Kinalkal namin ang Twitter account ng mader ni young actress, hindi na namin nakita ang naturang tweet.

Baka tinanggal na dahil may fans na nag-react.

Maaring duda siya sa isang aktor na tila inili-link sa kanyang anak. Naniniwala si mader na kung sino ang nararapat na lalaki, as in tunay na lalaki para sa kanyang anak, iyun ang ibibigay sa ng Diyos.

Mukhang lalaki — as in tunay na lalaki — ang nakakadebelopan ng kanyang anak.

Madalas na silang nakikitang magkasama at iba na ang tinginan nila.