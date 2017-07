DAMAY-DAMAY NA!

By Jun Borlongan

Tingnan naman umano sanang mabuti ang tao at huwag basta na lang papatay ng kung sinu-sino, dahil ang walang kamalay-malay umano sa krimen ang nadadamay sa nangyayaring mga paglikida sa mga taong hinihinalang sangkot sa malagim na masaker ng isang buong pamilya sa San Jose Del Monte, Bulacan.

Ito ang hinaing ng asawa ng isa sa napatay noong Miyerkules na person of interest na si Roosebelt Sorima alyas Ponga na si Jonna Sorima.

Nananatiling mariin ang pahayag ni Jonna na walang alam ang kanyang asawa sa nangyaring masaker noong isang linggo.

“Iyong pumatay sa asawa ko, hindi man lang kayo naawa sa mga anak ko. Gusto ko din po mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng asawa ko. Wala po siyang kasalanan, nadamay lang.” ayon kay Jonna Sorima, misis ni alyas Ponga na pinagbabaril sa loob ng kanyang bahay noong Miyerkules habang nagluluto ng tanghalian para ipabaon sa kanyang anak na papasok sa eskuwelahan.

Magugunitang pinagbabaril ng riding-in-tandem si Ponga sa loob ng bahay nito, sa mismong harap ng kanyang apat na maliliit na anak.

At dito, nasabi ni Jonna na agad nahatulan ang kanyang mister bilang salarin kaya umano ito nilikida.

Hiling nito na mabigyan ng hustisya ang pagpatay sa kanyang asawa dahil biktima rin umano sila.

Dahil dito, patuloy na nangangamba ng pamil­ya Sorima at iba pang POI dahil may umaaligid­ umanong mga hindi­ lalaking naka-van sa kanilang mga kaanak.

Ayon pa sa pamilya ni Ponga ay narinig nito ang usap-usapan na tila pagbabanta, isang araw bago siya pagbabarilin.

Sinabi pa ni Jonna na umamin sa kanya at sa harap ng kanyang ina at ate ang kanyang kapatid na si Miling (Ibanez) hinggil sa ginawa nitong pagmasaker sa pamilya ni Dexter Carlos noong madaling-araw ng Hunyo 27 at ikinuwento rin ito sa himpilan ng pulisya matapos nila itong himuking sumuko sa pulisya.

“Habang ikinukuwento niya po sa presinto ang pangyayari,tumatayo po ang balahibo. Hindi po kaya ng sikmura ko ikinukuwento n’ya,” ayon pa kay Jonna.

“Humihingi din po ako ng tulong para maipali­bing ang asawa ko dahil nadamay lamang po siya at wala talaga siyang kasalanan,” ayon pa kay Jonna.

Sa kabila nito, tiniyak naman ni P/Supt. Fitz Macariola, San Jose del Monte City police chief, na iniimbestigahan na nila ang kaso ng pagpatay sa person of interest na si Somira gayundin sa pagpatay noong Martes kay Rolando Pacinos alyas Inggo.