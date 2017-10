Dalawang ‘holdaper’ arestado sa Oplan Salikop at “Oplan Paglalansag Omega”

Arestado ng magkasanib na puwersa ng Manila Police District-Police Station 1 at Manila -Criminal Investigation and Detection Group sa isinagawang “Oplan Salikop” at Oplan Paglalansag Omega”, ang dalawang pinaghihinalaang notoryus na holdaper matapos mag positibo ang ibinigay na impormasyon kahapon ng hapon sa Balut,Tondo,Maynila.

Ayon kay PSInsp. Reynaldo Martin, nakuha sa mga suspek na sina Cesar delos Santos, 26 at residente ng 3626 Lico St. Tondo ; at Jaime Tibor, 27,miyembro ng Batang City Jail at taga 1251 Tambunting St., Sta.Cruz, Maynila ang dalawang. 38 kalibre ng baril na may naka load na bala.

Bago ang pagkaaresto sa mga suspek ,nakatanggap ang mga pulis ng impormasyon na may isang grupo ng robbery hold-up ang nakatakdang manghold-up sa mga establisimiyento sa may Honorio Lopez Bridge ,Balut ,Tondo dahilan kaya nagsagawa sila ng surveillance at monitoring.

Nang makita ang dalawa na kahina-hinala ang kilos, sinita sila ng mga pulis na naging daan para makuha ang baril sa kanilang bewang.

Sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 kilala bilang Comprehensive Firearms and Ammunition Reguation Act sa Manila Prosecutors Office ang mga naarestong suspek.