Dalawang gutom na sawa, nagroronda sa Rizal

By Vick Aquino

Dalawang tila gutom na gutom na sawa ang nakitang gumagala-gala sa isang subdibisyon sa Cainta, Rizal, kamakalawa.

Batay sa nakalap na report, natagpuan ang dalawang sawa na may may pitong talampakan ang haba at ang isa ay aabot sa siyam na talampakan ang haba, na nag-iikot sa ilang kabahayan na sakop ng Eastville Subdivision, San Isidro.

Nabatid na malawak ang nasasakupan ng San Isidro at matalahib ang naturang lugar kaya posible na doon nagtatago ang ilan pang mga kaanak nito na naghahanap ng makakain hanggang sa napadpad na sila sa ilang kabahayan.

Ayon kay Buboy Sauro, Barangay Chairman ng San Isidro, unang nahuli ang maliit na sawa noong Miyerkules at ang isa ay Huwebes ng hapon sa loob mismo ng naturang subdibisyon.

Payo naman ng kapitan ng barangay na tumawag at ipaalam agad sa barangay kapag nakakita ng sawa upang mahuli ito ng ligtas.

Dagdag pa nito na kailangan ding respetuhin ang mga hayop sa paligid dahil tiyak na may kanya-kanya din itong mga pamilya na kailangang pakainin kaya lumalabas ng kanilang mga lungga.

Pinag-iingat din ng kapitan ng barangay ang mga residente na posibleng maglabasan pa ang ilang mga sawa na nakatago sa masukal na bahagi ng San Isidro at maghahanap ng pagkain dahil sa malamig ang panahon at nag-uulan pa kaya hindi sila makahanap ng pagkain na malapit lamang sa kanilang lugar kung kaya napapadpad sila sa ilang kabahayan.

Nasa pangangalaga ngayon ng Parks and Wildlife Center ang nahuling mga sawa upang maalagaan.