Dahil sa kisscandal video ni Chokoleit, tumaas nang piso ang pamasahe sa jeep

MAY NANALO NA!

Kisscandal ang kaganapan sa isang one-mi­nute plus na video kung saan ang nagrereynang uri ay ang stand up comedian, singer at artista-artistahan na si Chokoleit at isang lalaking makisig na The WHO.

Marubdob, mainit, nakakainggit at nakakapagdabog ng bangs ang walang patumanggang laplapan kung saan kitang-kita na “Kiss me and don’t you dare fall in love with me!” ang komedyante.

As of 6:20 PM kagabi ay mahigit 5.7M na ang views nito after 17 hours sa Facebook.

Ang brunch ng hitad na Chokoleit kahapon, “Chicken Wings in French Kiss Sauce with Nilaplap na Itlog Maalat.”

Komento ni Ogie Diaz sa Facebook, “Dahil sa video scandal ni Jonathan Chokoleit Garcia, confirmed! Pasahe sa jeep, tumaas nang piso.”

Pahayag ng pinagpi­pitaganan na si Direk Joey Reyes, “Ako naman, dumiretso sa simbahan at nagsindi ng kandila.”

Hirit ni Chokoleit, “Baka nakali­mutan mo, ako si Cofradia? Gumaganda ako pag nasindihan ang kandila!”

***

Sino ang binatang walang takot at tila walang barakong kape sa bahay nila kaya ganoon na lang ito katapang na maki­paglingkisan ng dila with the artista-artitahan bekibels?

Ano ang taglay ng pambihira ni Chokoleit?

Siya ba ang kryptonite of the binata? Hopelessly devoted ba ito sa kanya at para patunayan ang marubdob nitong pagsinta, video documented ang laplapan to end all laplapans?

May nanalo na bilang Miss FRENCH Kiss of the Universe!

Kumpirmado, KISSES ang favorite chocolate ni Chokoleit!

HAITI ang Rosas Pandan Community tungkol dito.

‘Yung iba, hep, hep, hooray ang dramarama with matching slogans na LOVE WINS at LOVE WORKS IN MYSTERIOUS WAYS.

‘Yung iba, inggit, ngitngit at galit ang namayani sa buo nilang pagkatao at kaibuturan.

Maaring may natuliro. May dumuwal. May di­ring-diring. May rimarim na rimarim.

May gustong maglaslas or para mas shala, mag-harikiri after watching the kisscandal video,

Pinatunayan ni Chokoleit na maalindog siya, kanasa-nasa at marikit.

Sa kanya ang setro, kapa, korona at bragging rights lalo na’t pogilicious ang papable na ka-all mine to give ang palitan ng laway with Chokoleit.

Sa karamihan, pag-asa ang hatid of the kisscandal video. Prangkahan­ at sana ‘wag ma-offend si Chokoleit, ang angkin niyang ganda ay mas panloob kesa panlabas.

Kaya he gave hope to the hopeless, the forlorn and the forever unattached.

Kung sa taglay niyang pambihira, may narahuyo, sa amin pa kayang mas angat by so many tabo ang ganda keysa sa kanya?

MABUHAY ANG MAHAL NA REYNA na ba ang isisigaw natin sa kanya?

***

Sa isang social networking site, may isang pogilicious ang nag-post, “Ang sarap pala ni Chokoleit. Thanks Allan sa pagpost ng video. At may iPhone 7 na ako from Chokoleit.”

Burado ang name of the pogilicious.

Siya nga kaya ang kalaplapan ni Chokoleit?

Tatuan ang hombre in question at presentable ang itsura nito. Kung totoo ang claim of the la­laking burado ang pangalan na ang iPhone 7 ang alay ni Chokoleit, tao lang siya para maging mapagbigay at mapusok.

Naku, Chokoleit, masyado mong tinaas ang presyuhan ng munting karne sa merkado!

Paano na ang mga ma­ricones na hindi kasing rich and famous mo?

Paano na ang pangarap nilang jackpot na straight-acting boy borta rin?

Nganga na lang sila o mag-aala-Curacha, walang pahinga sa pag-work para sa iPhone 7 na ihahatag?