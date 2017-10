Dahil sa katabilan kaalyado ni Digong nganga pa sa puwesto

By Aileen Taliping

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nganga pa rin hanggang ngayon ang isang dating opisyal kung bibigyan pa siya ulit ng puwesto matapos maalis sa dating pinanga­siwaang tanggapan.

Makailang beses ng nagpalabas ng mga appointees ang Malacañang subalit wala pa rin ang pangalan ni sir, kahit pa pinangakuan siya ng panibagong puwesto.

Ang siste kasi, nakarating yata kay Pangulong Rodrig­o Duterte ang tila pagmamakto­l niton­g opisyal­ matapos ibigay­ sa dating kasama ang panga­ngasiwa sa tanggapa­n nito.

Hindi siguro naiwasan ni sir ang bugso ng damdamin na isiping­ mas pinaboran ang iba kaysa sa kaniya sa kabila ng malaking pabor na ibinigay nito sa kasalukuyang administrasyon.

Malakas ang loob kasi ni sir na magsabing, “Isaksak na lang sa baga nila” ang bagong puwesto n­a ibibigay sa kaniya, at malas lang niya kung may nakarinig at nagparating nito sa Presidente­.

Kaya imbes na may bagong titulo, wala pang naririnig sa Malacañang kung ibibigay pa kay sir ang ipinangakong puwesto sa gobyerno.

Balita ng mga utaw, may gustong targetin si sir na puwesto kaso hindi na ito bakante at ang ibibigay sa kaniya ay hindi naman niya type kaya ‘wait and see’ na muna ang peg nito.

Pero tila minamalas ang dating appointee dahil minsang gustong makausap ang Presi­dente ay hindi ito nakakuha ng clearanc­e agad at pinayuhan siyang kumuha muna ng appointment­, na hindi naman dati ginagaw­a sa kaniya dahil nakakadirets­o umano ito.

Hindi mahirap hulaan si sir kasi lagi nitong ipinangalandakan na kung hindi dahil sa kanya ay hindi naging­ President­e ngayon si Pangulong Duterte. O, gets niyo na?