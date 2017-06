DAHIL KAY SEF, Maine, napuno na sa masasakit na salita!

MUKHANG napuno na si Maine Mendoza sa masasakit na salita na nababasa niya sa Twitter.

Kahapon ay may tweets si Maine para sa fans na panay kanega­han na lang ang sinasabi patungkol sa ibang tao.

Aniya, “I do not get how people can throw so much hate on others. I mean… inano ba nila kayo?”

Kasunod nito ang isa pa niyang tweet na, “I know how much you love us and how hard you try to protect us but enough with the foul words, guys… Hindi na tama.”

May isang nag-comment sa tweet ni Maine na humirit ng, “Deretsuhin mo na lang, Maine. Para sa management/Sef issue/Gabbie issue ba ‘to? Sino pinagtatanggol mo?”

Sinagot ito ng Meng ng, “Dapat ba lagi may pinagtatanggol? Hindi ba pwedeng sabihin lang kung ano ‘yung tama? Oh btw, that tweet is for you all.”

Feeling namin ay may kinalaman ito sa isyu kay Sef Cadayona, na matagal-tagal nang napapa­balitang nakikipagmabutihan kay Maine.

Never nagsalita si Maine hinggil sa isyu kahit pa kamakailan ay pinagpiyestahan ‘yung videos na kuha sa IG Stories niya na napag-alaman ng fans na kuha sa bahay nina Sef.

Nagkasayahan at nag-videoke sila nina Juancho Trivino at Sheena Halili, na nang ikumpara sa mga kuha sa loob ng bahay nina Sef ay nagtugma, kaya nalaman ng fans na kina Sef naganap ang videoke.

Si Sef ay never ding nagsalita sa press tungkol kay Maine at tila may effort itong umiwas sa mga interview, pero finally ay nagsalita na ito sa mga press na dumalaw sa set ng Meant To Be nu’ng Miyerkules.

Ayon sa ex-boyfriend ni Andrea Torres, magkaibigan sila ni Maine at walang malisya.

Tropa-tropa lang.

Sabi pa ni Sef, marami silang magkakaibigan at hindi lang silang dalawa ni Maine. Never daw silang lumabas ni Meng na silang dalawa lang.

Nakiusap si Sef na respetuhin ng fans kung may ibang friends man si Maine. Never daw siyang nagtago.

Kuwento ni Sef, sa Eat Bulaga sila nagkakilala ni Maine nu’ng madalas pa siyang mag-guest sa EB noon.

Si Alden Richards daw ang nagpakilala kay Sef kay Maine. Magkakaibigan daw sila.

Dagdag pa ni Sef, kung sila talaga ni Maine ay aaminin niya ito. Pero wala raw kasi, kaya ang hirap.

First time niya raw malagay sa ganu’ng sitwasyon.

***

Grabeng bashing ang natatanggap ni Sef mula nang maugnay ang pa­ngalan niya kay Maine.

Understandable na hindi siya gusto ng AlDub fans at protective ang mga ito kay Maine na ang gusto nilang makarelasyon at makatuluyan ay ang ka-loveteam nitong si Alden.

Normal lang na hindi type ng AlDub fans si Sef na feeling nila ay umeeksena o umeepal, kaya lang ay sobra rin talaga magsalita ang ibang fans. As in napaka-harsh at hindi mo malu­lunok.

Kung nakakamatay lang ang bashing ay matagal nang nasa ilalim ng lupa si Sef.

Sobrang vicious ang comments ng ibang fans, na kung kami si Maine ay masasaktan din kami para sa kaibi­gan namin.

‘Yung lang isang tweet namin na tinanong namin ang isang kaibigan sa panulat na, “Uyy! Hindi na umiiwas?” kasama ang pic ni Sef na kuha sa set ng MTB ay katakut-takot na tweets at retweets ang nakuha namin na todo kung laitin at alipustahin ang pagkatao ni Sef na para bang ito na ang pinakamasamang tao sa ibabaw ng lupa.

Kasalanan ba ni Sef kung type siyang maging kaibigan ni Maine?

At kung totoo man na nagkakamabutihan ang dalawa, krimen ba ‘yon para isumpa-sumpa nila nang ganu’n si Sef na kulang na lang ay ipako nila ito sa krus?

Sana maisip ng nanggagalaiting fans na kung meron mang mabuong something kina Maine at Sef, hindi lang ‘yung isa ang may gusto nu’n kundi ginusto nilang pareho ‘yon.

At kahit sino pang pinakamasugid na fan ay walang karapatan na diktahan ang kanilang idolo kung sino ang dapat nitong kaibiganin o mahalin.

May sariling pag-iisip si Maine at hindi nila ito puwedeng kontrolin, pagbawalan o manduhan dahil si Maine lang ang nakakaalam kung anong magpapasaya sa sa­rili niya.

Hiling ng ibang concerned fans ni Maine na magsalita ito para malinawan ang isyu o kaya ay kahit mag-post ito ng cryptic message hinggil sa isyu.

Choice ‘yon ni Maine kung gusto nitong magsalita o manahimik na lang.

Walang kara­patan ang sinuman na i-pressure siya o pi­li­tin sa isang bagay na ayaw niyang gawin.