Dagdag tao, gamit hirit ng PDEA

Hihilingin ng pamunuan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa Kamara na payagan silang mag-recruit ng karagdagang tauhan para matugunan nang maayos ang kampanya kontra ilegal na droga.

Sinabi ni PDEA Director General Aaron Aquino, sa kasalukuyan ay nasa 2,000 lamang ang tauhan ng ahensya, saan 1,100 lamang dito ang agent na maaaring isama sa antidrug operations.

“Hihilingin sana namin sa Kamara at ma­ging sa Senate na puwede sanang makapag-recruit pa kami ng 1,000 hanggang 1,500 agent kada taon. Kasi sa ngayon ay 200 agents lang kada taon ang aming maaaring ma- recruit, paano namin male-level up ang aming operations granting na kulang kami sa tao in terms of manpower?” pahayag ni Aquino.

Bukod sa mga tauhan ay kailangan din nila ng mga karagdagang gamit para sa operasyon kaya malaking tulong kung ibibigay sa PDEA ang P900 milyon pondo para sa Oplan Tokhang.

Kaugnay nito, ipina­ngako ni Aquino na walang pang-aabuso sa karapatang-pantao at walang extrajudicial killings (EJKs) na magaganap sa giyera kontra droga matapos ipasa sa kanila ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Siniguro ni Aquino na mahigpit nilang ipatutupad ang mga patakaran sa mga operasyon kontra illegal drugs.