Dagdag P1 sa pasahe ihihirit

By Edwin Balasa

Nakatakdang humirit ng P1 dagdag singil sa pa­sahe ang Philippine Confederation of Drivers and Ope­rators-Alliance of Concerned Transport Organizations (PCDO-ACTO) dahil umano sa patuloy na paglobo ng presyo ng diesel.

Ayon kay PCDO-ACTO President Efren de Luna, mula sa P8 minimum fare ay isinusulong nila itong gawing P9 bunsod na rin sa mataas na presyo ng diesel at iba pang gastusin ng mga jeepney drivers.

Aniya, halos wala nang kitain ang mga driver dahil bukod sa mataas na presyo ng diesel ay mahal na rin ang piyesa ng sasakyan at nabawasan na rin ang pag-ikot sa pasada bunsod ng matinding trapiko.

“Humingi kami ng piso (dagdag pasahe), ito ang napagkaisahan ng aking grupo dahil halos wala na silang kinikita, dahil sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng langis,” ani De Luna.