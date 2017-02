Dagdag na kaso sa killers ng Koreano hinirit ng misis

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Iginiit ng misis ng dinukot at pinaslang na Koreanong negosyante na si Jee Ick Joo sa Department of Justice (DOJ) na dagdagan pa ang kasong isinampa laban sa mga pulis na nasa likod ng krimen.

Ayon kay Choi Kyungjin, naghain na siya ng plea sa DOJ matapos na dumalo sa isinagawang re-investigation sa kaso ng pinaslang na asawa makaraang madiskubre na pati mga personal na gamit ni Jee ay nawala at hindi na makita.

Nabatid na hiniling ni Choi sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Atty. Bryan Bantilan na masampahan din ng kasong robbery at carnapping bukod sa kasong kidnap with ransom ang mga pulis na inakusahang dumukot at pumaslang kay Jee noong Oktubre 2016.

Nalaman na kinuha ng mga kidnapper ang kulay itim na Ford Explorer­ at golf set ni Jee nang ito ay dukutin sa kanilang bahay sa may Friendship Subdivision sa Angeles City kasama ang kanilang kasambahay na si Marisa Morquicho.

Si Morquicho ay tumatayong testigo ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group (PNP-AKG) na siyang umaresto kay SPO3 Ricky Sta. Isabel.

Bukod kay Sta. Isabel, kabilang sa kinasuhan sa DOJ sina SPO4 Roy Villegas at Ramon Yalung, PO2 Christopher Baldovino, Gerardo Santiago, Jerry Omlang at Christopher Alan Gruenberg.

Sa re-investigation, isinama na rin sina SSupt. Raphael Dumalo at Gerardo Santiago, may-ari ng Gream Funeral na siyang pinagdalhan at nag-cremate ng bangkay ni Jee bago na i-flush sa inidoro.

Sinabi ni Justice­ ­Secretary Vitaliano Aguirre­ II sa isinasagawang ­re-investigation makikita pa ang ibang anggulo sa ginawang pagpaslang kay Jee.