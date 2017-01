Dagdag na buwis inalmahan sa Kamara

Inalmahan agad ng mga mambabatas ang tax reform na isinusulong ng adminisrasyong Duterte sa unang araw ng pagdinig dito dahil walang ibang layunin umano nito kundi dagdagan ang pa­sang krus ng mga karaniwang mamamayan.

Sa magkakahiwalay na panayam, halos lahat ng mga mambabatas ay kontra na dagdagan ang buwis lalo na sa mga produktong petrolyo dahil ang tatamaan dito ay hindi lang mayayaman lalo’t higit ang mga mahihirap.

“Alam mo may problema dito eh, hindi mo ginagasta ang inyong budget and yet humihingi kayo ng dagdag na buwis para pampalaki ng budget. Parang its not logical na marami ka ngang pera na hindi ginagasta hihingi ka pa ngayon ng mas mataas na budget,” ayon kay Kabayan party-list Rep. Harry Roque.

Nangangamba naman si ACTS-OFW party-list Rep. Aniceto Bertiz, na lalong lalala ang smuggling sa mga produktong petrolyo lalo na sa diesel kapag pinatungan ito ng excise tax.

Sa panig naman ni Bayan Muna party-list Rep. Carlos Zarate, kung mayroong dapat una­hing asikasuhin ang mga economic managers ng gobyerno ay ayusin ang pagkolekta ng buwis.

Samantala, para mabawasan ang epekto ng isinusulong na tax reform package ay inilalatag ng gobyerno ang bagong Subsidy Program na popondohan ng P30B.