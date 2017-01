Dagdag buwis resulta ng papogi

Mistulang sinalubong ng bangungot ang taumbayan­ ngayong 2017 sa balitang magtataas ng buwis ang gobyerno sa produktong petrolyo. Agad na umangal dito si Senate Minority Leader Ralph Recto dahil hindi­ naman daw nakabaon sa “fiscal crisis”­ ang bansa.­ Maging si Sen. Francis ‘Chiz’ Escudero,­ nabibigatan sa panukalang dagdag buwis sa oil products.­ Sila ang mga dating chairman ng Senate committee on ways and means.

Ang panukalang pagtaas sa oil products ay nakapaloob sa panukala ni Quirino Rep. Dakila Carlo E. Cua, ang chairman ng house committee on ways and means. Alinsunod sa Konstitusyon, kailangang manggaling sa Kamara ang lahat ng revenue measures ng gobyerno bago ito umakyat sa Senado.

Sa panukala ni Cua, ang excise tax halimbawa sa regular gasoline ay gagawing P7.00 bawat litro mula sa P4.35 bawat litro sa July 2017. Ang diesel na hindi pinapatawan ngayon ng excise tax ay ipinanukalang kargahan ng P3.00 excise tax kada litro.

Hindi pa rito nagtatapos ang kalbaryo dahil pagsapit naman ng taong 2018, itataas sa P9.00 ang ­excise tax sa regular gasoline habang magiging P5.00 na sa diesel. Sa 2019, P10.00 na sa regular gasoline habang P6.00 na sa diesel.

Pagsapit ng taong 2020, apat na porsyento na ang dagdag kada taon sa lahat ng petroleum products. Take note: ang excise tax ay hiwalay pa sa pinapataw na 12 percent VAT sa produktong petrolyo. Habang­ ­tumataas ang presyo ng gasolina at diesel dahil sa pagsipa ng presyo nito sa world market, siyempre tataas din ang kabig ng gobyerno sa VAT.

Saan ba nagsimula ang ideya ng administrasyong Duterte na itaas ang excise tax sa gasolina at iba pang produktong petrolyo? Nag-ugat ito sa pangako ni Pangulong Duterte noong kampanya na huwag nang patawan ng buwis ang kumikita ng P20,000 pababa.­ Ang pangakong ito at ang pagpuksa ng krimen­ at ­illegal drugs sa loob ng anim na buwan ang nagpanalo sa kanya noong May 2016 presidential elections matapos na maniwala sa kanya ang higit 16 milyong Pilipino.

Ngayon, para matupad ang pangakong ito ay ­kumilos naman si Cua nang ipanukala ang pag-­amiyenda sa National Internal Revenue Code of 1997. Simula Hulyo 2017, zero percent ang buwis sa ­kumikita ng P250,000 pababa kada taon. ­Malaking pera ang mawawala sa gobyerno dahil sa papogi ng administrasyon.

Saan nila babawiin ito? Siyempre, sa bulsa rin ng mga tao. Sa kuwenta nga ni Escudero, mas malaki ang kakabigin ng gobyerno sa pagpapataw ng buwis sa produktong petrolyo kaysa sa mawawalang pera sa tapyas sa income tax rate.

“The increase in taxes will far outweigh the net effect of lowering of income tax rates,” komento ni Escudero­. Unang taon pa lang ito ng administrasyon,­ mga kababayan. Mayroon pang limang taon na ­pagdurusa.