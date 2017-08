Cyclists kumpiyansa sa medalya

KUALA LUMPUR — Mataas ang kumpiyansa ng PhilCycling (National Cycling Federation of the Philippines) sa magiging kampanya sa 29th Southeast Asian Games 2017 dito, misyong mahigitan ang nag-iisang gold medal na napadyak sa Singapore noong 2015.

“We’re very confident that our 14 cyclists, 12 men and two women will better our lone gold performance in the 2015 Singapore SEA Games,” ani PhilCycling deputy secretary general Kamilla Sumagui kahapon.

Si Marella Vania Salamat lang ang naka-gold sa 2015 Singapore SEAG sa women’s individual time trial.

Kaya lang, tinagpas ng host country ang ITT, kaya sa road-individual mass start na lalaban si Sala­mat ngayong alas-10:00 ng umaga sa katabing lungsod na Putraja.

Makalipas ang isang oras pepedal na rin sa men’s division si Boots Ryan Cayubit.

Sa women’s BMX ang event ni Fil-Am Sienna Elaine Fines sa Sabado, Agosto 26.

Inaasahan pa ni Sumagui na magde-deliver sina George Oconer na naglalaro sa Go for Gold, Mark John Lexer Galedo at Rustom Lim ng 7-Eleven Road Bike Philippines, Ronald Oranza ng Philippine Navy-Standard Insurance na mga papadyak sa men’s road IMS, criterium at team time trial.

Gayundin sina Fil-Am siblings former Asian Games at Asian Championships gold medal winner Daniel Patrick Caluag at Christopher John Caluag sa men’s BMX.

“Karamihan sa men’s team natin kumakarera halos buong taon sa abroad, si Marella maraming nasalihang karera at madalas nakaka-top five, ang Caluag brothers at si Fines nagsasali rin sa mga karera sa US,” ani Sumagui.

Ang iba pang nasa team ay sina Mervin Barnachea Corpuz at Kristian Emmanuel Reyes sa track-scratch race/omnium, Dominic Perez, Jerry Aquino, Jr., John Renee Mier at Marcelo Felipe sa IMS/criterium/TTT.