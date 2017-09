Curfew hours sa QC, ok sa SC pero sa Manila at Navotas, labag sa batas

By Ma Isabel Billones

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Idineklara ng Korte Suprema na labag sa batas ang ipinatutupad na ordinansa sa curfew sa mga lungsod ng Maynila at Navotas habang aprubado naman dito ang bersyon ng curfew hours sa Quezon City.

Sa 40-pahinang resolusyon ng Supreme Court en banc, kinatigan ng Mataas na Korte ang petisyon ng youth group na Samahan ng mga Progresibong Kabataan (SPARK) na kumukwestiyon sa legalidad ng ipinatutupad na Ordinance No. 8046 ng Maynila at Pambayang Ordinansa Blg. 99-02 na inamyendahan ng Pambansang Ordinansa Blg. 2002-13 ng Navotas.

Sa kanilang petition for certiorari and prohibition, iginiit ng SPARK na sinisikil ng nasabing mga ordinansa ang karapatan nilang mga kabataan na tuparin ang kanilang mga obligasyon sa labas ng kanilang mga tahanan sa loob ng mga nabanggit na oras.

Bagama’t kinikilala at pinasasalamatan nila ang hangarin ng mga lokal na opisyal na protektahan at tiyakin ang kanilang kaligtasan, sinabi ng SPARK na nilalabag ng mga nasabing ordinansa ang kanilang constitutional rights na nakasaad sa Section 6, Article III ng Konstitusyon.

Sinabi ng High Court na nilabag ng Manila ordinance ang Section 57-A ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 na nagbabawal sa pagpaparusa, pagpapamulta at pagpapakulong sa mga kabataan na nakagawa ng mga juvenile status offenses.

Ipinawawalang-bisa ng Korte Suprema ang pinagtibay na ordinansa ng Maynila at Navotas dahil ipinagkakait anila nito sa mga kabataan na gumawa ng mga lehitimong gawain na labas sa mga aktibidad nila sa mga paaralan o simbahan pagsapit ng nasabing mga oras.

Samantala, naaayon naman sa batas ang Ordinance No. SP-230 sa Quezon City na ipinatutupad simula alas-10:00 ng gabi hanggang alas-singko ng umaga kinabukasan.

Sinabi ng High Court na naipaliwanag ng mabuti ng Quezon City local government kung bakit dapat na ipatupad ang curfew hours sa kanilang siyudad.

Paliwanag pa ng Korte Suprema, hindi dapat maging limitado at hindi lalabag sa karapatan ng mga menor de edad ang pagpapatupad ng curfew hours.