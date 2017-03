Cristine, NAKAKAHIYA kung maghuhubad pa!

SABI ni Cristine Reyes nang ­makatsikahan ­namin siya after ng Q&A segment ng ­presscon ng I Can Do That ­reality TV show ng ABS-CBN, ­dahil may mister at anak na siya, nakakahiya kung gagawin pa niya sa ­pelikula ang dating pagpapa-sexy na ginagawa niya!

Napansin namin na pati boobs ni Cristine ay lumiit na, na ang sagot niya kaagad ay, “Pati ‘yan, pinatanggal ko na rin!”

Ha?! Ibig bang ­sabihin ay ­nagpa-enhance noon ng boobs noon si Cristine at pinatanggal na niya ang ipinagdagdag niya?

Tama ba ang intindi namin?!

Nakita namin na may pasa sa kanang braso si Cristine, kaya biniro ­namin siya na baka may mga mang-intriga at ­pagkamalang ang mister niya ang may kagagawan noon, pero napangiti lang ang dating sexy actress.

Nakuha raw niya ‘yon sa challenges sa I Can Do That.

Para malaman kung paanong nagkapasa sa kanang braso si Cristine, tutukan ang pilot ­episode ng I Can Do That sa Marso 11 sa Kapamilya network.

***

Halos isang taon na ay wala pa ring bagong regular show sa ABS-CBN ang Star Magic ­talent na si Paul Salas.

Ang last show ni Paul ay You’re My Home pa, at akala ng kampo niya ay magtutuloy-tuloy na ‘yon, pero hindi nga.

Anak ng dating UMD member na si Jim Salas (kakambal ni James) si Paul.

Nakita namin ang mag-ama kahapon sa presscon ng pelikulang Maestra na bida sina Gloria Sevilla, Angeli Bayani at Anna Luna.

Prodyus ito ng businessman at radio host na si Carl Balita, sa direk­syon ni Lemuel Lorca.

Si Paul lang ang kasama sa Maestra at sinamahan lang siya ng kanyang tatay.

Inusisa namin si Jim kundi pa sila naiinip na magkaroon ng regular show sa Kapamilya network ang kanyang anak.

Aminado siya na nag-e-expect sila, pero wala pa raw sinasabi.

Biniro namin si Jim kung wala ba silang ­balak na lumipat din sa GMA 7 at sundan ang dating ka-loveteam ni Paul sa Dos na si Mica dela Cruz na lumipat na sa Kapuso network?!

Napangiti lang si Jim sa sinabi naming ‘yon, pero nagduda kami sa pagkakangiti niyang ‘yon lalo na at nalaman namin na nagtapos na pala kamakailan ang kontrata ni Paul sa Dos, huh!