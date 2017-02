‘Criminals not human’ — DOJ chief

Tahasang sinabi kahapon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na hindi dapat sabihin na gumawa ng “crimes against humanity” ang mga pulis sa pagpatay sa libu-­libong drug suspect dahil hindi naman umano “human” ang mga kriminal.

“The criminals, the drug lords, drug pushers,­ they are not humanity. They are not humanity,” pahayag ni Aguirre sa mga mamamahayag nang hingan ng reaksyon sa inilabas na report ng Amnesty International.

“In other words, how can that be when your war is only against those drug lords, drug addicts, drug pushers. You consider them humanity? I do not,” pahayag pa ni Aguirre.

Nauna rito, sinabi ng Amnesty International­ na ang pagpatay ng mga pulis sa mga walang kalaban-­labang biktima sa gitna ng giyerang inilunsad ng Duterte admi­nistration laban sa droga ay maituturing na “crimes against humanity”.

“The police are ­behaving like the criminal underworld that they are supposed to be enfor­cing the law against,” a­yon sa Amnesty report.

Kasama sa report ang akusasyong binabaril at pinapatay ng mga pulis ang mga walang laban, nagtatanim ng ebidensya, nagbabayad ng mga assassin para patayin­ ang mga drug addicts at ninanakawan pa ang kanilang mga pinatay at mga kaanak ng mga biktima.