Criminal justice system pinapa-overhaul kay Du30

Dahil napagtatalo na ang estado sa mga ­kasong kriminal na isinampa sa mga dating opisyales ng gobyerno at malamang na mangyayari sa mga kaso ng iligal na droga, hiniling­ ng isang kongresista kay Pangulong ­Rodrigo Duterte na gamitin na ang kanyang politi­cal will ­para i-overhaul ang ­criminal justice system sa bansa.

Ginawa ni Kabayan­ party-list Rep. Harry Roque ang nasabing kahilingan kay Duterte kung nais umano ng Pangulo na magtagumpay ito sa kanyang kampanya laban sa iligal na droga at katiwalian sa pamahalaan.

“The political will being exercised by the President in the on-going war against drug could also be used to overhaul the crimi­nal justice system in the country. We can’t win the war against drugs without a working criminal justice system,” ani Roque.

Hindi katanggap-tanggap, aniya, na naabsuwelto ang mga dating opisyales ng gobyerno na nasangkot sa mga kasong katiwalian tulad ng NBN-ZTE broadband deal kung saan kasama sa inabsuwelto si dating Pangulo at ngayo’y Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo.

Maging ang pagbasura ng Sandiganbayan­ sa kasong plunder laban­ kay dating Agriculture Undersecrtary Jocelyn ‘Jocjoc’ Bolante dahil sa fertilizer scam ay hindi rin matanggap ng kongresista.

“Apparently, there is a system failure in the Office of the Special Pro­secutor and the Sandiganbayan that have resulted in mass dismissal of case­s on the ground of ‘inordinate delay’,” ani Roque.

Dahil dito, kailangan na aniyang i-overhaul ng Pangulo ang sistema ng hustisya sa bansa kung nais nito na maparusa­han talaga ang mga taong sangkot sa katiwalian at iligal na droga dahil luma­labas na karamihan sa mga dahilan kung bakit naibabasura ang kaso ay dahil sa delay.