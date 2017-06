Creamline mapapalaban sa BaliPure

Mga laro ngayon (The Arena, San Juan)

10:00 a.m. — Air Force vs. Army (men’s semis)

1:00 p.m. — Cignal vs. Sta. Elena (men’s semis)

4:00 p.m. — BaliPure vs. Creamline (women’s semis)

6:30 p.m. — Power Smashers vs. Pocari Sweat (women’s semis)

Hindi inakala ni volleyball superstar Alyssa Valdez na makakapasok ang Creamline sa semifinals ng Premier Volleyball League Reinforced Conference dahil sa hirap na pinagdaan ng kanyang koponan.

“Wala talaga sa expectation namin na makakarating sa semis,” ani Valdez. “Pero siyempre, kami as individual players naman, ’yun din naman talaga ang goal namin.”

Nahablot ng Cool Smashers ang last semis slot nang talunin ang Air Force 25-16, 26-24, 25-17 noong Huwebes sa quarterfinals.

Muling masusubukan ang tikas ng Cool Smas­hers (2-1) sa best-of-three semis laban sa top seed BaliPure ngayong araw.

Aasa din ang Cool Smashers kina Thai import Kuttika Kaewpin, American reinforcement Laura Schaudt at locals Jema Galanza at Pau Soriano.

Magtatapat sa isa pang pares ng semis ang defending champion Pocari Sweat at No. 2 Power Smashers.