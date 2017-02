CPP officials sa gabinete sibakin na

Hamon ni Senador Antonio Trillanes kay Pa­ngulong Rodrigo Duterte, ­sibakin ang mga itinala­gang opisyal ng Communist Party of the Philippines (CPP) sa gabinete bilang patunay na hindi puro pag-iingay lamang ang idineklara nitong all out war kontra CPP-NPA (New People’s Army).

Kasabay na rin ito ng ipinahayag na pagpabor ng senador sa naging desisyon ng pamahalaan.

Naniniwala ang senador na panahon na upang gawin ng pamahalaan ang pagdeklara ng giyera ­laban sa naturang rebeldeng ­grupo.

Giit pa ng senador, kailangan patunayan ng Pa­ngulo na hindi lamang ito puro dakdak o pag-iingay sa pamamagitan ng pagsibak na rin nito sa mga CPP officials na itinalaga niya sa kanyang gabinete.

“It’s about time. But to prove that this is not ano­ther bluster, President Duterte must immediately fire the CPP officials whom he appointed to various positions in government,” ani Trillanes.