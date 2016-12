CPP-NPA dismayado sa napakong pangako ni Pangulong Digong

By Jun Tadios

Naglabas ng himutok at labis na pagkadismaya ang Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA) laban sa anila’y ‘napakong’ pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa inilabas na manifesto kahapon ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa ika-48 anibersaryo ng kanilang pagkakatatag, nanawagan ang komunistang grupo sa lahat ng anakpawis na paigtingin ang pag-aaklas at demokratikong rebolusyon sa harap ng nagpapatuloy na krisis sa Pilipinas.

Taas-kamaong pagpupugay din ang ibinigay ng komite sentral ng CPP sa mga sektor at progresibong hanay na nakiisa sa kanilang panawagang ‘show of force’ kahapon para kalampagin ang Duterte administration.

“Ikinalulugod ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas ang mainit na tugon ng sambayanang Pilipino sa panawagan para sa malalaking rali upang mahigpit na punahin ang rehimeng Duterte sa kabiguan nitong tuparin ang kanyang mga pa­ngako,” ayon sa pahayag ng CPP.

Libu-libong mamamayan din umano ang nagtipun-tipon kahapon sa iba’t ibang mga lara­ngang gerilya sa buong bansa at sa mga lihim na lugar sa kalunsuran.

Umikot ang panawagan ng partido kumunis­ta sa sambayanang Filipino na palakasin ang pagkondena sa Duterte administration.

Kinondena rin ng grupo ang tila umano pagtetengang-kawali ng Malakanyang sa kanilang hiling na palayain ang mga bilanggong pulitikal at ang withdrawal ng militarisasyon sa mga kanayunan.

“Ginagamit anang grupo ni Duterte na parang baraha ang mga bilanggong pulitikal upang pilitin ang NDFP na pumaloob sa kasunduan.

“Walang tigil sa pag-ooperasyon ang AFP sa mga baryo sa mga sona at baseng gerilya ng NPA. Aabot sa mahigit 500 baryo ang sinakop ng AFP mula nang magtigil-putok,”ayon pa sa inilabas na pahayag ng CPP-NPA.

Halos kalahating mil­yong mamamayan ang apektado ng presensya, paghihigpit, pananakot at iba pang abusong ­militar.