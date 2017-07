CP, boga, bala, patalim nasamsam sa pagsuyod sa NBP

Muling sinalakay ng mga tauhan ng pinagsa­nib na puwersa ng mga tauhan ng Philippine National­ ­Police-Special Action Force (PNP-SAF) at Bureau of Correction (BuCor) ang maximum at medium security compound sa loob ng New Bilibid Prison (NBP) kahapon ng umaga sa Muntinlupa City.

Ayon kay BuCor Spokesperson Martin Perfecto, dakong alas-siyete ng umaga nang isagawa ang panibagong ope­rasyon sa Building 14 na kung saan nakakulong ang mga miyembro ng Genuine Ilocano Group at Sigue-Sigue Sputnik.

Iba’t ibang uri ng baril, bala, patalim at cellphone ang nakumpiska ng mga awtoridad sa loob ng NBP.

Ayon kay Perfecto, makailang beses nang nakumpiskahan ng mga kontrabando ang medium at maximum security compound sa loob ng NBP.

Karamihan naman sa mga nakuhang armas ay nakabaon sa mga lupa kung saan ito tinatago ng mga inmates.

Aminado naman ang BuCor na posibleng patu­loy pa rin ang pagpupuslit ng mga kontrabando sa NBP kahit pa nakabantay na ang mga tauhan ng PNP-SAF sa Building 14 na kung nasaan ang maximum at medium security compound.