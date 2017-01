Diretsahang inupakan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga tiwaling pulis na tila mga anay na sumisira sa hanay ng Philippine National Police (PNP).

“Kayong mga pulis, kayo talaga ang pinaka-corrupt. That’s why I said when I got elected, corrupt to the core kayo. It’s in your system because kayo lang kasi ang nakakapagpasyal outside,” pahayag ni Duterte sa press confe­rence nitong Lunes ng madaling-araw sa Malakanyang, Enero 30, 2017.

Sinabi ng Pangulo na ginagamit ng mga corrupt na pulis ang tungkulin para makapanloko ng kapwa.

“Given the power to enforce the law and to arrest persons. Ginamit ninyo iyan sa kalokohan. Kasi kayong mga pulis, hindi lahat. It’s almost about 40 percent of you guys are real­ly nasanay sa corruption. Even the graduates of PNPA, mga second lieutenant or first ‘yan, pag-graduate niyan mag-hanap ng assignment kung saan ‘yung may pera,” paliwanag ni Duterte.

Bunsod nito, inatasan ni Pangulong Duterte si PNP chief Ronald dela Rosa na rebisahin ang lahat ng mga pulis na na-reinstate.

“So, matrabaho ito Bato. I-review mo ‘yung lahat na pulis na na-reinstate, tulisan iyan sigurado… at saka there will be a special unit of — hindi ko sasabihin sa inyo — who will keep track of mga pulis na napaalis kasi kung napaalis ‘yan sa serbisyo sa kalokohan, iyon ang trabaho niya pag-alis niya. Mga karamihan diyan na may warrant na. Kita mo ‘yung kidnapping, ‘yung anak nu’ng sinunog. Previously he was also involved. Lahat ng may kaso na pulis na mga murder na previously ipaano mo, bigyan mo ako ng isang linya, ako na ang bahala sa kanila. Ako na ang bahala sa kanila… let me reorganize the system,” ani Duterte.

Ang ganitong asal ani­ya ng mga tiwaling pulis ay walang ipinagkaiba sa mga drug lord.

“Bigyan ninyo ako ng listahan. Basta ‘yang na-reinstate. Naka-kidnap na, nag-holdap na ang mga p—ina kayo tapos may sweldo pa. Sinusuwerte kayo kung ganun. Gawain ninyo ang Pilipinas ganun? Aba, huwag panahon sa akin. You are just as lousy as the drug lords,” sabi ng Pangulo.

Muling inihayag ng Pangulo na nakahanda nitong ipatapon sa Minda­nao ang mga pulis na matitigas ang ulo.

Inilahad din ni Duterte ang punto kung bakit hindi nito kursunadang tanggalin si Dela Rosa bilang hepe ng PNP.

“Ngayon, nandiyan na pala lahat so binitawan ko na. But give me time to investigate. Alam mo motu proprio to condemn tapos paalisin ko si Bato. What good will it do to the police to remove Bato, aber? If there are still scalawags and criminals inside Crame, they will continue with or without Bato,” dagdag na paliwanag ni Duterte.