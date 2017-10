Controversial sexy actress tumanggi sa alok na datung ni young businessman

Kuwento ito sa amin ng isang aktres na kaibigan ng isang malapit sa isang controversial sexy actress na involved ngayon sa isang controversial actor.

Marami raw ang humanga kay controversial sexy actress nang i-approach ito ng isang so wealthy but not so young businessman.

Type raw kasi ng businessman si controversial sexy actress at akala yata ay madadaan sa pera niya si babae.

Sey daw ni controversial sexy actress sa business, “Sorry, but I don’t need your money… I have my own!”

Oh, ‘di ba, ang taray ni controversial sexy actress, ‘noh? In fairness to her naman kasi, mayaman naman talaga ang pinanggalingan niyang pamilya, huh!

***

Kahit nananahimik na si Krista Ranillo sa Los Angeles, California bilang misis at nanay ng mga anak ng mister niyang si Niño Lim, kapag may mga taga-showbiz naman ay silang dalawa ang nag-aasikaso.

‘Yung pa-presscon nga sa L.A. ng Mr. and Mrs. A US concert tour ng mag-asawang Ogie at Regine (Velasquez) Alcasid ay sila ang nag-sponsor ng venue. Panay nga ang pasalamat nina Ogie at Regine kina Krista at Niño.

Kilalang businessman sa Amerika ang mister ni Krista at may Filipino supermarket chain sila roon.

Assunta at Alessandra bumawi

ng bonding kay Mommy Nenita

Nasa Pilipinas ngayon ang mother nina Assunta at Alessandra de Rossi, si Mommy Nenita. Kuwento ni Assunta, hanggang sa January 2018 pa rito ang nanay nila.

“Matagal ko na ka­sing promise sa Mommy namin na pagbabakasyunin ko siya rito. So, matagal-tagal din siya rito at sa January na siya uuwi ng Italy,” kuwento ni Assunta.

Dahil break si Assunta sa taping ng Impostora noong Thursday, siya na mismo ang sumundo sa airport kay Mommy Nenita kesehodang puyat siya sa taping noong Wednesday.

“So, ayun nga, ako ang sumundo mismo at inihatid ko na siya sa bahay ni Alex kasi doon siya mag-i-stay.

Medyo malaki kasi ang bahay ni Alex dahil ‘yung condo naman namin ni Jules (Ledesma, her husband), maliit lang, kaya mas maganda kung kay Alex talaga siya mag-stay.

“Bonding-bonding muna kami, pero bigla nga, umalis ako kasi pinag-report ako sa GMA 7.

Pero noong Saturday naman, wala naman akong taping, kaya the whole day, magkasama na naman kami.

“Sobrang saya lang na nandito ang Mommy namin. At least, magkakasama kaming tatlo. Siyempre, happy rin si Alex na nandirito nga si Mommy,” sey pa ni Assunta.

Sa November 12 naman, aalis si Assunta kasama sina Mommy Nenita at Alex pa-Palawan para magbakasyon doon ng apat na araw.

“Nagpaalam na ako sa taping ng Impostora, pati sa Unbroken Hearts (mini-series nila ni Janine Gutierrez) para makapag-beach naman kami ng ilang araw.

Naintindihan naman ng mga taga-Impostora at taga-Unbroken Hearts, kaya pinayagan naman ako.

“Ayaw naman kasi namin ni Alex na pinapunta nga namin si Mommy rito sa Pilipinas, pero wala naman kaming time na makapag-bonding.

“So, kami talaga ni Alex, kapag walang trabaho, kasama namin si Mommy. Baka mag-guest nga ako sa Eat Bulaga sa Thursday at isasama ko rin si Mommy dahil na-miss din niya ang showbiz,” sey ni Assunta nang makatsikahan namin kahapon.

Of course, masaya si Mommy Nenita na parehong active pa rin sa showbiz sina Assunta at Alessandra.