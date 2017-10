Construction worker naguhuan ng pader

By Armida Rico

Patay ang isang construction worker nang madaganan ng isang gumuhong pader sa isang construction site sa Dasmarinas Village, Makati City kahapon.

Dahil sa matinding pinasala na tinamo nito sa katawan, hindi na umabot ng buhay sa Ospital ng Makati ang biktimang si Gerald Cernero, 23, nakatira sa Ginoong Sanay, Binangonan, Rizal.

Base sa pahayag ng pinsan ng biktima na nakasaksi ng insidente na si Darwin Aragones sa tanggapan ng Station Investigation and Detective Management Branch (SIDMB), Makati City Police, naganap ang insidente alas-3:45 ng hapon sa isang construction site sa no.1688 Damarinas Avenue, Brgy. Dasmarinas Village ng naturang lungsod.

Ayon kay Darwin, habang gumagawa ang kanyang pinsan sa naturang construction site, biglang gumuho ang isang pader dahilan upang madaganan ang biktima.

Dahil sa insidente, kaagad na humingi ng tulong ito sa kanyang mga katrabaho upang i-rescue ang nadaganang biktima at nang makuha ang katawan ni Cernero ay mabilis itong isinugod sa nasabing pagamutan at idineklarang dead on arrival.

Ngayon ay patuloy pa rin nagsasagawa ng masusing imbestigasyon ang mga awtroidad hinggil sa insidente.