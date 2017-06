Constitutional crisis kaya pang agapan

Puwede pang agapan ang ‘constitutional crisis’ na puwedeng mangyari kapag nag-utos ang Korte Suprema sa Kongreso na mag-joint session subalit hindi sinunod ng mga mambabatas.

Ito ang paniniwala ni House deputy speaker Fred Castro ng Capiz, matapos magbanta ni House Speaker Panta­leon ‘Bebot’ Alvarez na pupunitin niya ang order ng Supreme Court (SC) kaya inutusan silang mag-joint session.

“Kaya pa naman (maagapan ang krisis). Kailangang mapag-usapan ng Kongreso at ng Senado kung ano, kung paano maresolba ito without going into this constitutional crisis,” ani Castro.

Ayon sa mambabatas, hindi malayong magkaroon talaga ng constitutional crisis kapag nag-utos ang SC sa Kongreso at hindi ito sinunod at hindi man ito maganda para sa bansa.

“Pangalawa, kailangang pag-usapan ng malalamig na ulo itong mga bagay na ito sapagkat hindi naman personal ito ng mga justices’ ng Supreme Court at members of House of Representatives. Ang bagay na ito ay pang-bansa na problema kaya dapat mapag-usapan ito. Everybody must have to sit down and discuss this matter,” mungkahi pa ni Castro.

Nauna ring sinabi ni Alvarez na hindi sila susunod sa SC sakaling utusan nito ang Kongreso na mag-joint session wala umanong hurisdiksyon ang mga mahistrado sa mga mambabatas na kanilang co-equal body.

Naniniwala si Castro na tototohanin ni Alvarez ang kanyang banta at maging hudyat na ito ng constitutional crisis subalit kaya pa aniyang agapan upang hindi maisakripisyo ang bansa.