Conscience vote pairalin sa death penalty

Nakiusap ang isang senador sa ibang kaalyado ng administrasyon na pairalin ang “conscience vote” oras na pagbotohan na ang panukalang ibalik ang parusang kamatayan sa bansa.

Iginiit ito ni Sen. Juan Miguel Zubiri dahil hindi umano matapus-tapos ang panliligaw sa kanya­ ng mga kaalyado ng administrasyon na baguhin ang kanyang desisyon kontra sa death penalty­ bill.

Sinabi ni Zubiri na naipaliwanag na niya sa kanyang mga kasamahan sa Senado na hindi niya susuportahan ang death penalty bill dahil taliwas ito sa misyon nila bilang opisyal ng Philippine Red Cross (PRC).

“Marami ang kumakausap sa akin kaya ang sabi ko dapat conscience vote ito,” paglalahad ng senador.

Nakiusap din ito kay Pangulong Duterte na sana’y hayaan siyang bumoto ayon sa kanyang “personal conviction”.

“Kami ay sumusuporta sa ating Pangulo pero sana sa isyung ito mabigyan kami ng konting leeway na it become a conscience vote on my part,” giit ni Zubiri.

“I support the President, I’m an ally of the President pero in this particular issue I’m not in favor of the death penalty,” diin pa niya.

Naunang inaprubahan ng Kamara ang panukala sa pagbabalik ng parusang kamatayan sa drug related offenses. Doon ay binalaan pa ni House Speake­r ­Pantaleon Alvarez na huhubaran ng kanilang puwesto sa Kamara ang mga kongresistang boboto kontra sa death penalty subalit nang matapos ang botohan, hindi rin ipinatupad ni Alvarez ang kanyang babala.

Dikit ang magiging botohan ng death penalty sa Senado, ayon naman kay Senate President ­Aquilino ‘Koko’ Pimentel III pero sabi naman ni Sen. Panfilo Lacson, malabong pumasa ang death penalty bill sa dami ng kontra sa Senado.