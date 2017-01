Confirmation ni Ubial sa CA haharangin ni Sotto

Nangako si Sen. ­Tito Sotto na ­haharangin ang confirmation ni Health Secretary Paulyn Jean Ubial sa plano nitong magpamudmod ng ­condom sa mga paaralan.

Ayon kay Sotto, kung patuloy na ipipilit ni ­Ubial ang pamimigay ng condom sa mga estudyante, tiyak na hindi makakalusot ang kalihim sa makapangyarihang Commission on Appointments.

“Siguradong this will be brought up. If ever she will be called, baka ma-bypass lang iyan eh,” ani Sotto sa isang pahayag.

Paliwanag ni Sotto, hindi dapat ipilit ni ­Ubial na tanggapin ng buong bansa ang kanyang pansariling paniniwala ukol sa reproductive health.

“She should not ­only impose her beliefs on us who oppose but to the ­entire country,” wika pa ni Sotto.

“Your position is temporary but the damage you will cause cannot be reversed,” dagdag pa ng senador.

Hirit pa ni ­Sotto, sa halip na gumastos sa pagbili ng condom ang DOH, dapat gawin ­nitong prayoridad ang ­kampanya ukol sa moral ­values at HIV/AIDS.

Sa unang salang, ­hindi nakumpirma si Ubial ­bilang kalihim ng DOH.

Noong ­nakaraang ­taon, nauna nang ­kinontra ni Kabayan Party-list Rep. Harry Roque ang confirmation ni Ubial sa pagsasabing hindi siya ang tamang tao para mamuno sa DOH.