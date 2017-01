Condom with counseling, ok?

Sinuportahan ng isang mambabatas sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ang plano ng Department of Health (DOH) na mamigay ng condom sa mga estudyante subalit kailangang samahan ito ng counseling.

Ayon kay CIBAC party-list Rep. Sherwin Tugna, bahagi ng Reproductive Health (RH) law ang pamimigay ng condom subalit hindi aniya ito dapat ipamigay lang ng basta-basta lalo na kung ang mga bibigyan ay hindi dumaan sa counseling at sex education.

“I am in favor of the decision of the DOH to distribute condoms but there should be close supervision and counse­ling while condoms are being handed out to students. They can’t just give out condoms without imparting information and counseling to our students,” ani Tugna.

Aminado si Tugna na mayroong panganib na lalala ang sexual activities ng mga kabataan kapag binigyan ang mga ito ng condom subalit maiiwasan aniya ito kung bigyan din ang mga ito ng edukasyon at counseling.

Base sa aniya sa datos ng DOH, edad 15-an­yos hanggang 24-anyos­ ang nahahawa sa HIV na isang indikasyon dahil sa maagang pagka­mulat sa seksuwal na aktibidad dahil sa kawalan ng proteksyon at edukasyon.

“Discuss sex the possible negative consequen­ces of engaging in premari­tal and unprotected sex to your children,” ani Tugna.