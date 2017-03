Concert ng sikat na loveteam sa abroad, FLOP!

NAKASAMA namin kahapon over breakfast si Pops Fernandez. Bago siya umalis ng bahay, siya mismo ang nagbibigay ng instructions sa kanyang household staff.

Tinawagan kasi muna namin si Pipay (paboritong tawag sa kanya ng mga kaibigan) para sabihing papunta na kami sa lugar ng usapan namin at narinig namin na kinakausap niya ang kanyang mga kasambahay.

“Ay naku, lahat kasi tungkol sa house namin, ako talaga ‘yung tutok. Everything, alam ko ang nangyayari sa bahay kasi ako ‘yung nagbibi­gay ng instructions,” sey ni Pipay.

Bibilib ka rin kay Pipay dahil sumakay siya ng isang klase ng car service para hindi mahuli sa usapan namin dahil wala pa ang kanyang driver.

Isa si Pipay sa mga celebrity na hindi nag-aala­ngang sumakay sa mga nauusong car service.

During our breakfast tsikahan, inusisa ko si Pipay kung napanood ba niya ang pagkanta ng American National Anthem ng ex-husband niyang si Martin Nievera sa NBA game ng Golden States Warriors at Milwaukee Bucks sa Oracle Arena sa Oakland, Cali­fornia noong Sabado (Linggo nang umaga sa ‘Pinas).

“My gosh, hindi ko napanood, pero maraming tumawag sa akin. Honestly, hindi ko talaga alam ‘yon kasi na-busy ako. Pero gusto kong mapanood.

“Marami nga kasi ang tumatawag sa akin at nagsasabi tungkol doon. Of course, I’m very proud of Martin!” sey ni Pipay.

Nang tumawag sa amin si Manay Lolit ­Solis, ipinakausap ko sa kanya si Pipay at sa tsikahan nila ay nabanggit ng una sa ex-wife ni Martin na naiyak siya sa pagkanta ni ­Martin sa NBA.

“Mas kailangang kong mapanood ‘yung kay Martin dahil naiyak pa si Manay Lolit!” sey pa ni Pipay.

***

Naloka kami sa tsikang hindi successful ang concert abroad ng isang famous loveteam, ‘noh?!

May ilang nagtsika sa amin na kokonti lang ang bumili ng tickets sa concert ng famous loveteam, kaya ang tanong tuloy namin, “What went wrong?!”

Noon kasi, nagkakandarapa ang fans abroad sa pagbili ng tickets para sa series of concert ng famous loveteam na ito.

Paanong nangyari na kokonti na lang ang pumunta sa latest concert nila?

Baka hindi masyadong na-promote ang concert na ‘yon, kaya ang fans nila, hindi na nagkaroon ng pagkakataon na bumili ng tickets?

Remember, sa abroad, way ahead pinaplano ang lahat. Baka hindi kaagad nalaman ng kanilang fans ang concert nilang ‘yon, kaya hindi na nila nagawang bumili ng tickets?

Medyo nakakaloka ang sinabi sa amin na less than 300 ang nagpunta sa concert ng famous loveteam.

Hindi kaya mara­ming bumili ng tickets, pero big­lang hindi nakapunta?

Anyway, puwedeng magpaliwanag ang promoter ng concert nila tungkol sa tsikang ito, huh!

***

Sayang at hindi tuloy sa Marso 26 ang Trip Ni Kris ni Kris Aquino sa Sunday Night Box-Office ng GMA 7.

Maganda sana ang tapatan nila ni Vice Ganda dahil sa Linggo ipapa­labas ang first part ng two-part birthday special ng TV host/comedian, huh!

Tambak sa guests ang GGV sa Marso 26 at Abril 2, pero ayon sa isang staff ng show ni Vice, hindi sinadya ‘yon para paghandaan ang travel special ni Kris sa Kapuso network.

Dati na raw na last week ng Marso at first week ng Abril ang birthday special ni Vice.

“Hindi sinadya ‘yon, saka sa April pa naman ‘yung travel special ni Kris sa GMA, eh,” sey ng katsikahan namin.