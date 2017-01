Complainants ni De Lima, happy

Ikinatuwa ni House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez ang desisyon ng Senate ethics committee sa rekla­mong isinampa ng mga ito laban kay Sen. Leila de Lima.

“The decision of the Senate ethics committee fin­ding our complaint against Sen. Leila de Lima sufficient in form and substance is a welcome development,” ani Alvarez kahapon.

Sa pagdinig ng Senate ethics committee, na pinamumunuan ni Sen. Vicente ‘Tito’ Sotto III, sa reklamong isinampa nina Alvarez, idineklarang sufficient in form and substance ito.

Binigyan si De Lima ng 15-araw para sagutin ang nasabing reklamo na nag-ugat sa payo umano nito sa anak ng kanyang dating driver na si Ronnie ­Dayan na huwag itong pumunta sa Kongreso sa kabila ng subpoena na ipinadala rito kaugnay ng iniimbestigahang illegal drug trade umano sa New Bilibid Prison (NBP).