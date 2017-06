Comelec sinermunan ng isang mambabatas

Dismayado ang isang mambabatas sa Mababang Kapulungan ng Kongreso sa Commission on Election (Comelec) matapos hilingin ng mga ito sa Kongreso na ilusot na ang panukalang batas na nagpapaliban sa Barangay at Sangguniang Kabataang (SK) elections sa Oktubre.

Ayon kay ACT party-list Rep. Antonio Tinio, hindi angkop sa Comelec na manawagan sa Kongreso na ang panukala dahil trabaho ng mga ito na mangasiwa sa halalan.

“It’s inappropriate for Comelec to urge the postponement of elections, since it’s basic mandate is to implement elections laws, which includes ensuring that they take place as scheduled,” ayon kay Tinio.

Sinabi ni Tinio na ngayon lang ito nakarinig na ang isang komisyon ay nanawagan ng ganito sa Kongreso kaya dismayadong-dismayado umano ito sa Comelec.

Kabilang si Tinio sa mga tutol na muling ipagpaliban ang Barangay at SK election dahil nawawalan na ng karapatan ang mga tao na pumili ng lider na mamumuno sa barangay.