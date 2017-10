Comelec naghahanap na ng imbakan ng mga balota

Naghahanap na ang Commission on Elections (Comelec) ng paglalagyan ng mga naimprentang balota para sa Barangay at Sangguniang Kabataa­n Elections matapos na maging ganap na batas ang pagpapaliban sa nasabing botohan.

Sa ilalim ng Republic Act No. 10952, ang halalang pang-barangay ay iniurong na sa ikalawang Lunes ng Mayo ng 2018.

Ayon kay Comelec Chairman Andres Bautista, naghahanap na ng storage facility ang poll body dahil hindi kakayanin ng National Printin­g Office (NPO) na doon muna iimbak ang mga balota.

Ito ay kahit hindi pa aniya tiyak na magagamit sa eleksyon sa susunod na taon ang naimprentang mga balota na ang kabuuan ay aabot sa mahigit 59 milyon.

Para sa Barangay Elections, 43,741,986 ang naimprentang balota, habang para naman sa SK Elections, 15,836,360 ang nalimbag.

“We wanted na sa NPO muna, dun iwan, pero ‘di raw nila kaya. So naghahanap na kami ng storage facilities,” pahayag ni Bautista.

Samantala, pag-aaralan pa umano ng Comele­c En Banc kung maaari bang gamitin sa eleksyon sa susunod na taon ang mga naimprentang balot­a dahil ang mga ito ay nag­lalaman ng petsa ng botohan.

“Pinag-aaralan na ng law department what could be done sa printed ballot, if they can still be used for next year’s elections. Matagal pa naman yun,” dagdag ni Bautista.