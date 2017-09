Comelec chief nagbunyi sa binasurang impeachment complaint

Abot hanggang langit ang tuwa ni Commission on Elections (COMELEC) Chairman Andres Bautista sa pagkakabasura ng impeachment complaint laban sa kanya makaraang ideklara ng House Committee on Justice na ang reklamo ay “insufficient in form.”

Sa isang statement, tinawag ni Bautista na isang mahalagang hakbang ang pagkakabasura sa reklamo para malinis ang kanyang pangalan.

“This proves to be a significant step in clearing my name after the malicious accusations hurled against me. As I have always maintained, the allegations are fabricated and baseless,” giit ni Bautista..

Pinasalamatan din niya ang House Committee on Justice dahil sa pagtataguyod sa rule of law, “I would like to thank the Committee and the House leadership for upholding the rule of law and for their objectivity and fairness”.

Kasunod ng nasabing desisyon sa Kamara, sinabi ni Bautista na “business as usual” na sa Comelec.

Matatandaan na una nang nanawagan ang anim na commissioner ng poll body para siya ay magbitiw o di kaya ay maghain ng leave of absence para maharap niya ang ipinupukol na kontrobersiya laban sa kanya ng kanyang misis kabilang na ang pagkakaroon umano ng tagong yaman.

Ang reklamo laban kay Bautista ay inihain nina dating Negros Oriental Rep. Jacinto “Jing” Paras at Atty. Ferdinand Topacio.