Comelec Chairman ‘di paliligtasin ng mga kongresista

By Bernard Taguinod

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hindi na makakaiwas si Commission on Election (Comelec) Chairman Jose Andres ‘Andy’ Bautista sa pangungulit ng mga Congressmen sa Lunes hinggil sa alegasyon ng kanyang misis na si Patricia ‘Trish’ Paz-Bautista na nakatanggap ito ng komisyon sa law firm ng Smartmatic.

Sa isang panayam kay House committee on suffrage and electoral reform chairman Sherwin Tugna ng Cibac party-list, sa Lunes ay darating si Bautista para sa pagsisimula ng pagdinig sa panukalang ipagpaliban ang barangay at Sangguniang Kabataan (SK) election.

“Sa palagay ko po, ‘yung ilang kasamahan ko sa Kongreso magtatanong po talaga ‘yun kasi siyempre tungkol sa alegasyon na diumano nagkaroon ng unexplained wealth na inili-link daw po sa kanyang posisyon,” ani Tugna.

Unang lumabas sa mga report na sinabi ng misis ni Bautista na mayroon umano itong ebidensya na tumanggap ang kanyang mister ng komisyon sa law firm na may hawak sa Smartmatic.

Kabilang sa mga nag-aabang kay Bautista sa Kamara ay sina House minority leader Danilo Suarez at Buhay party-list Rep. Lito Atienza.