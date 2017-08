Comelec chair suportado ng mga empleyado

By Noel Abuel

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nagsagawa ng rally ang ilang empleyado ng Commission on Elections (Comelec) para ipakita ang suporta ng mga ito kay Commissioner­ ­Andres Bautista na ­nahaharap sa kontrobersiya kaugnay ng umano’y ill-gotten wealth na ibinulgar ng asawa nito.

Kahapon ng tang­hali nang lumabas ang daan-daang empleyado ng Comelec sa Palacio del Governador sa Intramuros, Manila na nakasuot ng puting damit at may dalang mga placards at nagsagawa ng maikling misa bilang pagpapakita ng suporta kay Bautista.

Naging emosyonal naman si Bautista nang makita ang suporta ng mga kasama nito sa Comelec na sumisigaw ng hustisya sa akusasyon ng ibinibintang ng kanyang asawa.

Sigaw ng mga empleyado na suportado nila ang kanilang pinuno at hindi naniniwala ang mga ito sa lahat ng ibini­bintang ng asawa nitong si Patricia Bautista.

“Naniniwala kami na walang katotohanan ang ibinibintang nila kay Commissioner Bautista at naniniwala kaming mabu­ting tao siya,” ayon sa isang empleyado.

Samantala, sinabi ni Bautista na nais nitong maghain ng pansamantalang pagliban sa trabaho para harapin ang kaso nito.

Umapela pa ito sa publiko na hayaan ang korte na humusga sa akusasyon laban dito at huwag maniwala sa mga bintang na inilalabas ng kampo ni Gng. Bautista.