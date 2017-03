COMEDIAN, PURDOY NA

By SHALALA

Tweet on Twitter

Share on Facebook

GAY comedian, naghihirap na ba talaga?

Dati, back-to-back ang mga raket niya sa dalawang TV station kaya sobra-sobra ang datung niya.

Lahat, nabibili niya… lalo na ang mga lalaki.

Nagka-movie na siya at kahit support lang siya, waaah siya care dahil naniniwala siyang kahit small role lang, pag ginalingan mo… mapapapasin ka ng mga manonood at mga manunuri.

Taray, di ba?

Gawad Urian ba o UWIAN NA dahil feeling niya, may nanalo na… siya!

Feeling sikat din si divakla. Madalas na late si divaklong sa ­taping.

Gusto ni divaklush na friendship niya ang mga sikat na artista pero ­hindi ‘yun nangyari.

Nuknukan kasi ng yabang si diveki kapag nagsasalita kaya ina­ayawan siyang ma­kausap ng mga nyortista.

Nabanas din kay divadidang ang isang male host.

Bigla kasing hinalikan ni divadinger Z sa lips ang isang male dan­cer at naikuwento ito ng director kay male host kaya biglang pina­alis ito sa programa.

Doon nag-umpisa ang digital karma ni bading.

Naichizmis siya kaya nawalan siya ng mga ­raket pati sa mga bar.

Umariba ang totoong ugali ni bakla na matapobre, mayabang, pala-­mura, feeling sikat at may pagkamanyak.

Isang gabi ng chika­han ng mga dating kaibigan nito, share nila ang mga tsismiz kay bading na lost na ang kaartehan.

Lahat pala sila ay nautangan nito at wala nang bayaran.

Nagpapa-pasa load na lang si joklang nagyabang noon.

Ngayon, pati pagkain ay hinihingi niya.

Naaawa sa kanya si Alias Virginia Pakakak pero ang iba ay tinitiis siya para matuto at pagsisihan ang mga kapal­pakan noon at magpursigi para makabangon at makabayad sa mga utang.

Ang latest kay bakla, nagsusugal at nagdodroga!

***

Nagkita kami ni Paolo Ballesteros sa Headway Vera Salon sa Morato Ave., QC.

Chikahan, besohan at ha­lakhakan kami nang bigla ko siyang tinanong kung may gagawin ba siyang pelikula this year.

Chika ni Pao, may pag-uusap na sila ni Direk Jun Lana, ang direktor niya sa Die Beautiful. Under ito sa Regal Films.

May offer din ang Viva Films at ang production ni Atty. Jojie Alonzo. Tarusch, ‘di ba?!

Hindi pa sigurado kung alin ang una niyang gagawin.