Nag-sorry si Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga batang ­namatay at inosenteng sibilyan na nadamay, nasugatan o kasamang nagbuwis ng buhay na aniya’y “colla­teral damage” sa inilun­sad na giyera kontra ­iligal na droga.

Sa iniereng one-on-one interview ng ANC, nag-sorry si Duterte at inamin na talagang may nangyayaring patayan na aniya ay “unintended”.

“Well, I would admit that there were kil­lings that were really unintended kagaya ‘yung mga bata na tinatamaan sa crossfire… o collateral damage. Well I’m sorry,” pahayag ni Duterte.

Sa ganitong mga insidente aniya ay hindi maiiwasan na mayroon tala­gang nadadamay.

“There has to be a casualty there has to be some draw back there,” ani Duterte.

Nagbigay din ng ­paliwanag si Pangulong Duterte kung ano ang magagawa ng gobyerno sa mga ganitong pangyayari.

“Even in criminal law, ‘di ba in criminal law… if you happen to be a pas­serby there and you’re hit you cannot really go after the policeman and insist… na ipakulong mo because administrations are noble they are just figh­ting criminal. What you would get is just maybe compensation from government, free will… that’s what happen,” pagpapaliwanag pa ni PDu30.

Pinakahuling insidente ng krimen ay ang pagkakabaril sa apat na menor-de-edad sa Bagong Silang, Caloocan City na kabilang sa pitong napatay sa isa umanong drug war kamakalawa ng gabi.

Sinasabing hindi sangkot sa iligal na droga ang mga napaslang na kabataan kundi nadamay lamang ang mga ito sa nangyaring barilan.

Rumesbak lamang umano ang hindi pa nakikilalang mga suspek at pinagbabaril ang isang bahay kung saan naroon ang mga kabataan kabilang ang isang buntis.

Nilinaw naman ni Philippine National Police (PNP) Chief Director General Ronald ‘Bato’ dela Rosa na hindi mga pulis ang pumatay sa pito katao kundi ito ay isang kaso ng gang war na ang ugat ay onsehan sa iligal na droga.

Isinasantabi rin ng PNP ang pangyayari bilang extrajudicial killing.