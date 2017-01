Coleen, Arci at Jessy, EXTRA SEMPLANG

KUNG noong MMFF 2016 ay nagmaganda ang Star Cinema sa pag-proclaim na sila ang over all number sa takilya, I cannot help but wonder, bakit sa latest offering nilang Extra Service, tila SILENCE OF THE LAMBS ang emotada encarnacion nila?

Walang box office reports na nilalabas agad, na tapos babaguhin rin after a few hours para ibandera at ipagyabang ang mas malaki pang box office figures.

Ano na kaya ang nangyari sa chikang they will be reprimanded by the MMFF Execom dahil sa pagma­maganda at pagmamaldita nila by co­ming out with their own press release?

At dahil sa ginawa nila, itong bago nilang ­paandar ang luhaan?

Extra flop ba ito sa takilya dahil extra pangit ang kuwento? Charlie’s Angels na ‘di mo mawari.

Kung ang movie ay naging true to its title at ­ipinakita ang iba’t ibang pamamaraan of ­giving ­extra service sa papalicious na sina Ejay ­Falcon, Vin Abrenica at Enzo Pineda, baka sakaling ­PUMUTOK ito sa takilya.

Dapat tinodo ang pagka-naughty at tinigil na ang kiyeme latik na secret-secret agents angle.

Anong nangyayari, Direk Chris Martinez? Okay lang ba sa iyo na your movies are not getting the love they deserve?

At sa mga bida nito, dapat na kayong kabahan sa katotohanang STARLETS at STUDLETS lang pala kayo at hindi n’yo pa kayang hikayatin ang mga taong panoorin kayo.

Naku, Jessy Mendiola, Arci Muñoz at Coleen Garcia, forever is not enough STARLETS na nga ba kayo?

Kalurks, huh?!