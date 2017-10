Cogie at misis na si Ria kulong sa droga

KASALUKUYANG nasa piitan ng Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna ang actor na si Cogie Domingo kasama ang kanyang asawang si Ria Sacasas.

Cogie huli sa drug bust ng PDEA

NADAKIP ng grupo ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency ang aktor na si Cogie Domingo matapos maaktuhang bumibili ng shabu sa Parañaque.

Ayon sa nasagap naming balita, kasama ni Cogie na nahuli ay ang asawa nitong si Ria Sacasas, at ang isa pang ‘source’ ng illegal drug sa buy-bust operation.

Ayon pa sa nakuhang impormasyon mula sa PDEA, iba raw talaga ang ‘target’ nila sa operasyon, pero nagkataong nasa lugar na iyun ang aktor na bumibili rin ng shabu.

Nahulihan din daw ng ilang drug paraphernalia ang aktor.

Nahaharap si Cogie sa kasong pag­labag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165.

Kasalukuyang nakadetine si ­Cogie kasama ang asawa sa Region 4 ng PDEA at nakatakdang ipresenta sa media sa Camp Vicente Lim.

Sinubukan naming kontakin ang ilang taong malapit sa ­aktor pero tumanggi sila. Matagal na raw inactive si Cogie sa showbiz dahil naging abala na ito sa negosyo. (GORGY RULA)